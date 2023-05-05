Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.
Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Son olarak ele geçirilen malzemeler şöyle:
- 3 adet AT-4 tanksavar silahı,
- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 8 adet el bombası,
- 1 adet Anti/Tank mayını,
- 4 kg C4 patlayıcı,
- 5 adet EYP,
- 2500 adet 7,62 mm makinalı tüfek mühimmatı,
- 20 adet 10’lu 5,45 mm mühimmatı,
- 9 adet RPG-7 Anti/Tank mühimmatı,
- 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,
- 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- 4 adet M-16 şarjörü,
- 8 adet RPG-7 sevk fişeği,
- 55 metre infilaklı fitil,
- 20 metre saniyeli fitil,
- 9 adet elektrikli fünye,
- 1 adet telsiz,
- 1 adet el dürbünü,
- 6 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi.