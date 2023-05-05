Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Son olarak ele geçirilen malzemeler şöyle:

- 3 adet AT-4 tanksavar silahı,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 8 adet el bombası,

- 1 adet Anti/Tank mayını,

- 4 kg C4 patlayıcı,

- 5 adet EYP,

- 2500 adet 7,62 mm makinalı tüfek mühimmatı,

- 20 adet 10’lu 5,45 mm mühimmatı,

- 9 adet RPG-7 Anti/Tank mühimmatı,

- 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

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- 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 4 adet M-16 şarjörü,

- 8 adet RPG-7 sevk fişeği,

- 55 metre infilaklı fitil,

- 20 metre saniyeli fitil,

- 9 adet elektrikli fünye,

- 1 adet telsiz,

- 1 adet el dürbünü,

- 6 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi.