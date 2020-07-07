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DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 22:48,Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 20. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 20. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.

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