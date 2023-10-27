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Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı kutlamaları etkinliklerini açıkladı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Cumhuriyet’İn 100’Üncü Yılı#Kutlama
Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı kutlamaları etkinliklerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 21:36

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı kutlamaları kapsamında Ankara’da etkinlikler düzenleyecek. Bakanlık, düzenlenecek etkinliklerin saatlerini sosyal medyadan paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından, sosyal medya üzerinden, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın başkent Ankara’da coşkuyla kutlanacağı belirtilirken, düzenlenecek etkinlikler ve saatleri paylaşıldı. Bakanlık tarafından ilk olarak 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Mamak’tan 21 pare top atışı yapılacak. Ayrıca 29 Ekim Pazar günü; Mehteran Birliği, TBMM önünde, saat 14.00’te Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu ise saat 14.15’de konser verecek. Saat 14.35’te TBMM önünden Ulus’taki ilk Meclise kadar 1923 askerin de katılacağı geçit töreni yapılacak. SOLOTÜRK ise saat 13.00’da Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Cumhuriyet’İn 100’Üncü Yılı#Kutlama

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