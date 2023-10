Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır

Haberin Devamı

Gebze Teknik Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, öğrencilerle birlikte akademik yılın ilk dersini gerçekleştirdi. Programda Bakan Güler’e Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve çok sayıda davetli eşlik etti.

Akademik yılın ilk ders konusunu 'Türkiye’nin Milli Savunma Konsepti' olarak belirleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “İnsanlık tarihi incelendiğinde bilgiye sahip olan toplumların daima egemen bir güç haline geldiği görülmektedir. Bilgiyi üreten, yöneten ve etkin kullanan toplumların, uluslararası rekabette avantaj kazandıkları, bu araçtan etkin olarak yararlanamayan toplumların ise küresel rekabet koşullarında yarışın dışında kaldıkları da bir gerçektir. Dolayısıyla, bilgiyi her şeyin önünde tutan ülkeler, küresel rekabette başarılı olmakta, bu ülke toplumlarının refah düzeyleri de en üst seviyede artmaktadır. Bu bakımdan dünyada etkin bir güç olabilmek ve bunu muhafaza edebilmek için bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmak, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üretmek, artık bir tercih değil, zorunluluktur. Gerginliklerin tırmandığı, çatışmaların arttığı bu dönemde Türkiye olarak Karadeniz’den Afrika’ya, Orta Doğu’dan Kafkaslar’a kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI DESTANSI BAŞARILAR ELDE EDİLMİŞTİR'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imza attığı operasyonlardan da bahseden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sözlerine şöyle devam etti:

“Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin artan etkinliği ile orantılı olarak kendisine tevdi edilen tüm görevleri, azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini icra ettiğimiz bu dönemde, muharebe sahasında kendini ispat etmiş dünyadaki birkaç ordudan biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam etmektedir. Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin güvenliği için başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı verilen mücadelede destansı başarılar elde edilmiştir, edilmektedir. Bu kapsamda icra edilen Çukur Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile Pençe Kilit Harekatları ve diğer operasyonlarla terör örgütü yurt içinde bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden Türkiye’ye yönelik saldırılar da bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır. Elde edilen bu başarılarda elbette en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir.”

'HUDUT BİRLİKLERİMİZİN İMKAN VE KABİLİYETLERİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ'

Tek bir terörist kalmayana kadar terörle mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Bakan Güler, "Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız, yoğun ve kademeli emniyet sistemlerimiz ile korunmaktadır. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Hudut güvenlik sistemimiz, dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden biri ve birçok ülke tarafından da yerinde görülmek suretiyle örnek alınıyor. Hudutlarını namusu bilen’ Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sınırlarımızda ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak etkin tedbirler almaya devam edecektir. Türkiye olarak en önemli önceliğimiz, bölgedeki barış ve istikrarı hakim kılmaktır. Tüm komşularımızın sınırlarına saygılı olduğumuz gibi Irak ve Suriye’nin de toprak bütünlüğünden yanayız. Bölgenin bir an evvel terör örgütlerinden temizlenmesi yegane amacımızdır. Öte yandan komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimiz devam etmektedir. Amacımız; Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır” diye konuştu.

'ULUSLARARASI BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAMAKTAYIZ'

Bakan Güler, konuşmasının son bölümünde ise şunları söyledi:

"Garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında bulunduğumuz ve milli meselemiz olan Kıbrıs’ta; Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda destekliyoruz. Kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. ‘İki devlet, tek millet’ şartıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Can Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onları kazandıkları son zafer nedeniyle de bir kez daha candan kutluyoruz. Aynı şekilde Libya’da, Katar’da, Somali’de, Kosova’da, Bosna Hersek’te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktayız.” (DHA)