×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanı Güler: Uzun yıllar sonra Irak'la ilk defa stratejik bir anlaşma imzalayacağız

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanı#Yaşar Güler#Terör
Milli Savunma Bakanı Güler: Uzun yıllar sonra Irakla ilk defa stratejik bir anlaşma imzalayacağız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 14:04

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta. Tabii uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Güler, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta. Tabii uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız inşallah. Iraklı dostlarımız, PKK'yla ilgili 'terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi, ilk defa kabul ettiler. Bu da memnuniyet verici. Faaliyetlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

'GÜVENLİ HATTA YAPMAMIZ GEREKEN İŞLER VAR'

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaret programında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil'in yer alıp almadığıyla ilgili soru üzerine bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi. Türkiye'nin Irak sınırında oluşturulan güvenli hat ile ilgili soruyu yanıtlayan Güler, "30 kilometre güvenli hat oluşturulmuş durumda. 'Oluşturulacak mı' deyince oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onlarla ilgileniyoruz, çalışıyoruz. Onları da halledeceğiz inşallah. Orada güvenli hat 30 kilometre, Irak'ta bunun düzenlenmesi yapılmış durumda" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanı#Yaşar Güler#Terör

BAKMADAN GEÇME!