Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, müzakere masalarının vazgeçilmez üyesi haline geldi

Haberin Devamı

Balıkesir Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 19’uncu dönem ve 2’nci dönem Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) eğitimini tamamlayan 5'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, bin 709 kursiyere diplomaları törenle verildi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve eğitimlerinin tamamlayan astsubay çavuşların aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan dönem birincisi Alper Gürman, ardında yaş kütüğüne plaket çaktı. Ant içme merasiminin arından dereceye giren öğrencilere diplomaları dağıtıldı. Ardından Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu marşı ve 100. Yıl Marşı’nın söylenmesiyle birlikte tören geçişi gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

'TÜRKİYE MÜZAKARE MASALARININ VAZGEÇİLMEZ ÜYESİ HALİNE GELDİ'

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin son yıllarda uluslararası arenada müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini söyledi. Bakan Güler, "Yaşanan bu asimetrik gelişmelerden ve jeopolitik çekişmelerden maalesef, bölgemiz ve ülkemizi de etkileniyor. Milli Savunma Bakanlığı olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için büyük bir şevk ve gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz, son bir asrın en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kahraman silahlı kuvvetlerimiz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini en üst seviyede sağlarken; aynı zamanda terörle mücadelede büyük başarılar elde etmektedir" dedi.

ÖRGÜTÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GELDİ

Yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlar ile örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildiğine dikkati çeken Bakan Güler, geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve süreli' askeri harekatların yerine bugün artık 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirilmesiyle terör örgütlerine büyük darbeler vurulduğunu kaydetti. Bakan Güler, "Sınır ötesi harekatlarımızın etkinlik ve başarısı sayesinde, artık ülkemize ve asil milletimize yönelen tehdit ve tehlikeler, sınırlarımızın ötesinde karşılanmakta, kaynağında bertaraf edilmektedir. Elde edilen bu başarılarda en büyük pay, başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere kahraman Mehmetçiğimize aittir. Terörle mücadelenin yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla koruyoruz. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek veriyor, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlıyoruz. Ayrıca karada, denizde ve havada büyük ve etkili tatbikatları icra ederek personelimizin harbe hazırlık seviyesini daima diri tutuyoruz. Her geçen gün yenilerini envanterimize kazandırdığımız yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle de şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkartıyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIKLA ÇALIŞMAKTAYIZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye; köklü tarihi, stratejik konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle, dünyada söz sahibi ülkelerden biridir. Son yıllarda, uluslararası arenada müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelen ülkemiz, geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürümektedir. Dolayısıyla ülkemizin huzur ve güvenliği için, kahraman ordumuzun da daima güçlü ve etkin olması hayati önemdedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarih boyunca medeniyetin kaynağı olduğu kadar, her çağın hakim güçlerinin ilgi ve etki odağındaki bu coğrafyanın en güçlü ordusudur. Sizler de artık, bu büyük ordunun seçkin bir üyesi olarak etkin ve önemli görevler üstleneceksiniz. Zira, mazisi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu silahlı kuvvetlerimizin, sizlerden beklentileri büyüktür. Çünkü sizler, ordumuzun bel kemiğini oluşturan astsubaylar olarak komuta kademesi ile Mehmetçik arasında kritik roller üstleneceksiniz. Bu kapsamda, siz değerli astsubaylarıma bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. Nerede olursanız olun, hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, elinizden gelenin en iyisini yapma gayret ve çabası içinde olun. Bedenen ve fiziken güçlü olabilirsiniz, ancak güç, sizi tedbirsiz bırakmasın. Zor durumda kalmamak için sürekli yenilenmeyi ve gelişmeyi ilke edinin. Diğer yandan yapacağınız işlerde, takım çalışmasına önem verin, iş birliği ve dayanışmayı geliştirin, farklı bakış açılarından faydalanın. Bir Türk askerinin en önemli özelliklerinden biri de karşılaştığı türlü zorluklara göğüs germesini bilmesi ve yüksek bir sebat gösterebilmesidir. Bu bağlamda inancınız, yüksek azminiz ve gayretiniz ile en çetin zorlukların üstesinden gelebilir, yolunuza en güçlü şekilde devam edebilirsiniz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda; daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan kahraman ordumuz da anayasaya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir."

Haberin Devamı

'TSK HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN GÖREVDE'

Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemini vurgulayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da bölgede yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin güçlü bir şekilde korunması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörle mücadele konusunda, hudut hattında, mavi ve gök vatanda, dünyadaki farklı coğrafyalar, milletin huzuru ve güvenliği için görevini sürdürdüğünü söyleyen Orgeneral Gürak, "Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin yarattığı risk ve belirsizlik ortamı, ülkemizin giderek artan jeopolitik önemi ve çevre ülkelerde meydana gelen gelişmeler, ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini daima güçlü bir şekilde korumamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, dinamik ve operasyonel yapısı, sahip olduğu yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü, modern silah, araç ve gereçlerinin yanı sıra yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu üstün niteliklere sahip, disiplinli ve özverili personeliyle bayraklaşan, vatan topraklarının güvenliğinin koruyucusu olarak temsil edilen görevleri başarıyla icra etmektedir. Genç silah arkadaşlarım, bugün büyük gayret ve özveri göstererek ulaştığınız başarının haklı gururunu ve sevincini yaşıyorsunuz. Burada aldığınız eğitimle kazandığınız mesleki beceriniz yanında, tüm meslek yaşantınız boyunca sizlerden milli ve manevi değerlerimizi, kişiliğimizin bir parçası haline getirmiş bilim ve aklı esas alan, Atatürk ilkelerine bağlı meslek, askerlik ve temel değerlerini içselleştirmiş ve bunu yaşam tarzı olarak benimsemiş, mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve dünyayı takip eden, sürekli kendini geliştiren, yüksek disiplin anlayışı ve liderlik yeteneğine sahip tüm faaliyetlerde akıllı planlama, koordineli çalışma ve kararlı uygulamayı esas alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olmaktan büyük onur ve gurur duyan vatan, millet ve vazifeyi her şey üzerinde tutan ve gerektiğinde bu değerler uğruna canını feda etmeye hazır olmanızı bekliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

'AZİM VE KARARLIKLA GÖREVE DEVAM EDİLİYOR'

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da böylesine bir kritik ortamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nitelikli personel ve üstün teknolojik yetenekleriyle, yurdun güvenliği ile milletin menfaatlerini korumak için başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere 'gece gündüz' demeden büyük bir azim ve kararlılıkla görevine devam ettiğini söyledi.

Uluslararası barış ve istikrarı destekleme noktasında önemli katkılar sunulduğunu söyleyen Orgeneral Bayraktaroğlu, "Şüphesiz tüm bu vazifeleri yerine getirirken ihtiyaç duyduğumuz en etkili güç nitelikli ve iyi eğitilmiş insan gücüdür. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın yüksek teknolojiye haiz, değerli ve milli silah sistemleriyle teşrif edilmesine kadar geleceğin lider personelinin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi de hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.