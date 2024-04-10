×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanı Güler, Şanlıurfa'da bayram namazını kıldı

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Ramazan Bayramı#Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanı Güler, Şanlıurfada bayram namazını kıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 10:31

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şanlıurfa'da bayram namazı kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

Haberin Devamı

Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile sabah saatlerinde Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gitti. Buradaki Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Güler ve komutanlar, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra Güler ile komutanlar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçerek Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda 20'nci Zırhlı Tugay ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Şanlıurfada bayram namazını kıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Ramazan Bayramı#Milli Savunma Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!