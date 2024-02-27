×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#İngiltere#David Radakin
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 19:30

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği İngiltere’de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral David Radakin ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü

Heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Bakan Güler ve Oramiral Radakin, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Güler, daha sonra Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaşar Güler#İngiltere#David Radakin

BAKMADAN GEÇME!