Milli Savunma Bakanı Akar'dan 18 Mart Şehitler Günü mesajı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitler Günü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, değerli silah ve mesai arkadaşlarım, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli aileleri... Bugün, “Çanakkale Deniz Zaferi”nin 108’inci yıl dönümünde devletimizin güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle bir kez daha yâd ediyoruz.

Çanakkale Zaferi, millî birlik ruhuna ve ordu – millet anlayışına sahip milletimizin kahramanlık ve fedakârlığının bir abidesidir.

Tarihe altın harflerle yazılmış, azmin ve imanın sembolü olan bu zafer, Türk milletine geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır.

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Egemenlik ve bağımsızlığımıza kastedenlere karşı kutsal bildiği vatan topraklarını canı pahasına koruyacağını ve Çanakkale’nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösteren bu asil ruhu anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur.

Millî ve manevi değerlerimizi korumak için seve seve canlarını feda eden, şanlı şerefli atalarından ilham alan kahraman ordumuz bugün de ülkemizin ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “ölürsem şehit, kalırsam gazi…” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

"YARALARIN SARILMASI İÇİN OMUZ OMUZA KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Milletimizin bağrından çıkan, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele ve hudut görevleri ile semalarımız ve denizlerimizdeki görevlerini azim ve kararlılıkla sürdürürken bir yandan da milletçe hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat depreminin yaralarının sarılması için ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olmuştur.

Tarih boyunca maruz kaldığımız tüm felaket ve zorlukların üstesinden gelen devletimiz; bu elim felaketin ortaya çıkardığı olumsuzlukları bertaraf etmek için de ordusuyla, milletiyle bir ve beraber olarak gece gündüz demeden tüm imkânlarıyla çalışmalarına devam etmektedir.

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Yaraların sarılması, hayatın normalleştirilmesi için ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmadan omuz omuza gayretlerimizi sürdüreceğiz.

Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine Allah’tan rahmet; yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu vesilesiyle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

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Şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum.

Kahraman şehitlerimizin ruhları şâd, mekânları cennet olsun."