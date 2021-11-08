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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı: 30 yıllık inancın sonucu gelen zafer

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Azerbaycan
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı: 30 yıllık inancın sonucu gelen zafer

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları kapsamında geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde kutlama programına katıldı. Burada konuşma yapan Akar, “Azerbaycan Türkü yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, 'artık yeter' diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır. Kahraman Azerbaycan ordusunun kazandığı bu zafer, sadece 44 günlük mücadele ile değil, 30 yıllık bir ısrarın, inancın ve azmin sonucunda elde edilmiştir” dedi.

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 Bakan Akar, Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde 8 Kasım Zafer Günü kapsamında düzenlenen kutlama töreninde yaptığı konuşmada, ‘can gardaşları’ ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğunu ifade ederek sözlerine başladı.

"Sen Azerbaycan Yüreğimde Ateş" şiirinden "Gitmesin Şuşa’ya, Azatlığa har-ı bülbül. Açmasın laleler topraktayken binlerce gül / İnmesin yükselen bayrak bitsin asırlık zul. Konmaz başka aşka Azerbaycansız bu gönül" dizelerini okuyan Bakan Akar, "Çok şükür, Karabağ bugün özgürdür. Şuşa, Fuzuli, Cebrayıl, Kubadlı, Zengilan, Ağdam, Kelbecer, Laçin bugün özgürdür ve anavatanla kucaklaşmıştır. İşte, Azerbaycan Türkü yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, 'artık yeter' diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır" diye konuştu.

Karabağ’ın özgürleştirilmesinde en büyük pay sahibi şehitlere rahmet, gazilere acil şifa dileklerini ileten Bakan Akar, "Şanlı tarihimizin en müstesna sayfalarına adlarını yazdıran bu yiğitlerimizin Cenap Prezident Aliyev’in liderliğinde yaptıkları fedakârlık ve kahramanlıkları asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı: 30 yıllık inancın sonucu gelen zafer

“30 YILLIK ISRARIN, İNANCIN VE AZMİN SONUCU GELEN ZAFERDİR”

"Kahraman Azerbaycan ordusunun kazandığı bu zafer, sadece 44 günlük mücadele ile değil, 30 yıllık bir ısrarın, inancın ve azmin sonucunda elde edilmiştir" diyen Bakan Akar, şunları söyledi:
"Bu, sadece Ermenistan’a karşı kazanılmış bir zafer de değildir. Bu zafer, aynı zamanda yıllarca haksızlığa, hukuksuzluğa göz yumanlara, sessiz kalanlara karşı da en güzel cevap olmuştur. Her zaman olduğu gibi sevincinizi sevincimiz, kederinizi kederimiz bildiğimiz siz can kardeşlerimizin, bu haklı mücadelesinde de yine sizlerle olduk. Milletçe, tüm imkânlarımızla siz can kardeşlerimize destek vermeye çalıştık. Çünkü biz aynı kökten ve aynı gövdeden beslenen ulu bir çınarın dalları gibiyiz, büyük bir milletin evlatlarıyız. Mete’nin, Attila’nın, Kül Tigin’in, Alpaslan’ın, Nizamı-i Gencevi’nin, Nesimi’nin, Fuzuli’nin, Dede Korkut’un torunlarıyız. Bilinmelidir ki tarihî süreçte yaşananlar, Azerbaycan ve Türkiye arasına engeller koysa da dini, dili, milliyeti bir olan, tarihi kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı olan iki ülke insanının kalplerine asla kilit vuramamıştır, vuramayacaktır."

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı: 30 yıllık inancın sonucu gelen zafer

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“DÜN BÖYLEYDİ YARIN DA BÖYLE OLACAK”

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi’nde esir düşen Mehmetçiklere Nargin Adası’ndaki esaretleri sırasında Azerbaycanlı kardeşlerinin büyük yardımı olduğunu aktaran Bakan Akar, "Nargin’deki esir kampının son derece olumsuz koşullarında hayat mücadelesi veren Mehmetler, Azerbaycan Türklerinin yardımları sayesinde bir nebze de olsa rahat nefes alabilmişlerdir. 1918’de ise Anadolu’nun da çok zor şartlarda olmasına rağmen, Enver Paşa’nın emriyle kurulan Nuri Paşa’nın emir-komutasındaki Kafkas-İslam Ordusunun can kardeşlerimizin yardım çığlığına koşması, kardeşlik ruhumuzun ete, kemiğe bürünmüş hâlidir" dedi.

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Türkiye’nin yaşadığı afet ve acil durumlarda da Azerbaycan halkının tüm imkânlarıyla yardım eli uzattığını hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Tüm dünya bilmelidir ki, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği ezelden gelip ebede uzanmaktadır. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacak. Zafer kazanılmıştır ancak uzun yıllar sonra Kafkasya’ya huzuru getirecek olan barışın kalıcı olmasını sağlamak için yeni bir mücadele başlamıştır. Bu kapsamda, Şuşa Beyannamesi geleceğe doğru atılmış güçlü bir adımdır. Cenap Prezident Sayın İlham Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek nesillere barışın miras bırakılması için son derece yapıcı bir yaklaşım sergilemiş istikrara ve iş birliğine dayalı yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Ermenistan yetkililerinin de mevcut politikalarını bir kenara bırakıp 6’lı Platform önerimiz dâhil bu tarihî fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz. Kin ve nefret üzerine bir gelecek inşa edilemeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır. Biz bu anlayışla üzerimize düşen tarihî sorumluluk gereği bölgemizde barış, huzur ve istikrar için gayret sarf etmeye devam edeceğiz."

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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı: 30 yıllık inancın sonucu gelen zafer

Karabağ meselesinde daima Azerbaycan'ın yanında duran Pakistan'a da teşekkür eden Bakan Akar, "Tek Vatan Harekâtı'na yani Vatan Muharebesi'ne katılan kahramanlarımız başta olmak üzere şu anda karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının her birinin alınlarından öpüyorum. Tüm Silah Arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum" dedi.

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Bakan Akar sözlerini "Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği" diyerek tamamladı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI HASANOV: AZERBAYCAN TARİHİNİN EN MUHTEŞEM SAYFALARINDANDIR

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da uzun yıllardır işgal altında olan topraklarının bir yıl önce şanlı Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını hatırlattı. "Vatan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Azerbaycan tarihinin en muhteşem sayfalarındandır" diyen Bakan Hasanov, Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğindeki bu başarılı harekâtla ilgili çok sayıda analizin yapıldığını belirtti. O süreçte ve sonrasında "kardeş Türkiye" tarafından en yüksek seviyede gösterilen siyasi ve manevi desteğin kendilerini daha da güçlendirdiğini ifade eden Bakan Hasanov, "Türkiye'nin desteği bununla da bitmedi. Muharebe bittiği günden bugüne dek kurtarılan topraklardaki hayata geçirilen büyük faaliyetlere Türkiye yakından iştirak ediyor. Türkiye yönetimine ve halkına derin minnettarlığımı bildiriyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program Millî Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası, Mehteran Birliği ile sanatçılar Esat Kabaklı, Zafer Albayrak ve Dünya Tekin'in verdiği konserle devam etti. Sanatçıların eserlerine davetliler büyük coşkuyla eşlik etti.

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Azerbaycan

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