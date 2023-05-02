Milli savaş uçağı KAAN

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni savunma projeleri hangardan çıktı. TUSAŞ tesislerinde düzenlenen programda HÜRKUŞ eğitim uçağı, GÖKBEY ve ATAK helikopterleri gösteri uçuşu yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, telsizi eline alıp MMU ve HÜRJET’in içindeki pilotlara seslenerek “uçuş hazır” komutunu verdi. Programda konuşan Erdoğan, şunları söyledi.

TARİHİ BİR GÜN

“Her ikisini (MMU-HÜRJET) karşımda görünce Yahya Kemal’in şu mısraları geldi: ‘Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.’ Ülkemize hayırlı olsun. Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Öncelikle milletimize bu gururu yaşatan TUSAŞ çalışanlarımız nezdinde bütün işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tebrik ediyorum. Savunma Sanayimizde ardı ardına milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. Artık karada, denizde ve deniz altında ve havada, uzayda her alanda varız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında hep peşinde olduğumuz hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz.

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Erdoğan daha sonra KAAN’ın üzerine 01/05/2023 tarihini not düşerek imzaladı ve kokpite bindi. HÜRKUŞ da programda gösteri uçuşu yaptı.

İSTİKBAL GÖKLERDE

Gazi Mustafa Kemal, 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti’nin açılışında şunları söylüyor: ‘İstikbal göklerdedir.’ Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar. Yılmadık, durmadık hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. Kamu kurumlarımızla, özel sektörümüzle, üniversitelerimizle adım adım ilerleyerek, işte bugünlere geldik. O zaman yerli yüzde 20’ydi, şimdi yüzde 80’e çıkarttık. Gazi Mustafa Kemal’in, ‘İstikbal göklerdedir’ diyerek işaret ettiği istikbalin sembolik olan neticelerine bugün ulaştık.

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TERÖRLE MÜCADELE

Eğer bugün, Türkiye Yüzyılı’nı konuşuyorsak, bunda hem güvenliğimizin sigortası hem teknolojik ilerlemenin lokomotifi olan savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıların çok büyük payı var. Milletimizin canına kast eden DEAŞ’ından PKK/YPG/PYD’sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiç birine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. MİT’in ele başlarına yönelik operasyonlarımız zaten uzun bir süredir devam ediyor. Önceki gün DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Kureyşi kod adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de MİT, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. “

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HÜRKUŞ

İSİM BABASI DEVLET BEY

Türk havacılığında kritik bazı projelerimizde geçtiğimiz günlerde önemli kilometre taşlarını geride bıraktık. Hava Kuvvetlerimizin ana savaş gücü olacak Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkarttık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı süpersonik uçağı olan HÜRJET’imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. ATAK taarruz uçaklarımızın ağabeyi diyeceğimiz ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2’yi ilk kez havalandırdık. Dünyanın ilk uçan insansız savaş uçağı KIZILELMA’dan sonra ANKA-3 insansız savaş uçağımızı da ilk yürüyüşünü yaptı. Milli Muharip Uçağımıza vereceğimiz isim artık ‘KAAN’dır. İsim babası da Devlet (Bahçeli) Bey’dir. Türkiye artık yeni bir devrin eşiğindedir. Milli silahlarımızı, milli uçaklarımız İHA/SİHA’larımız, AKINCILARI’mız, KIZILELMA’mız, milli gemilerimiz, milli tankımız, tüfeğimiz ve daha niceleri için çok çalıştık ve başardık.

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HÜRJET DE YAKINDA ENVANTERDE

- Erdoğan konuşmasında HÜRJET ve KAAN’ın özelliklerini şöyle anlattı:

“HÜRJET kahraman pilotlarımızı yetiştirecek ve gerektiğinde harp sahasına gidebilecek. HÜRJET kendi silah ve radarlarımızla donatılarak kısmen F-16’ların yerine geçebilecek. Çok yakında Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. KAAN, bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde. Çok yakında o da uçacak. Harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini düşmanın üzerine bırakacak. Bu uçağı kendi mühendislerimiz yapacak, kendi pilotlarımız uçuracak. Ana görev sistemlerinin tamamı yerli ve milli olacak.

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Törende Erdoğan’la birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksal ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

KAAN kendi silah, radar, haberleşme, uçuş, kontrol ve görev bilgisayarlarımızla uçacak. Dünyada bu tipte 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacağız. Başka insansız hava uçaklarımız da bulunuyor. BAYRAKTAR, KIZILELMA dünyanın ilk insansız savaş uçağı olarak havalandı. KIZILELMA, ANKA-3, KAAN ile otonom uçuşu yapacaklar. Böylece silahlı İHA standartlarını dünya çapında en üst düzeye çıkarmış olacağız.”

Törende KAAN ve HÜRJET’in yanı sıra Aksungur, ANKA 3, ATAK 2 ve milli motorlu Gökbey de gösterime sunuldu. KAAN ile HÜRJET pistte ‘taksi’ yaptı.

TSK’NIN VURUCU GÜÇLERİ

- MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN: Türkiye, dünya üzerinde ABD, Rusya, Çin’den sonra bu kabiliyetlerde hava aracı geliştiren dördüncü ülke konumuna yükseliyor. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek olan KAAN, Yapay Zekâ ve Nöral Ağ desteğiyle arttırılmış muharebe gücü sağlayacak.

- F-5’İN YERİNİ HÜRJET ALACAK: HÜRJET eğitim uçağı, filolarda göreve başlamadan önce muharip pilotların eğitim sürecinde önemli rol oynayacak. Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi hedefleniyor.