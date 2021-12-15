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Milli Saraylar İdaresi 203 personel alımı yapacağını duyurdu... İşte branş dağılımı ve başvuru şartları

#Milli Saraylar İdaresi#Milli Saraylar İdaresi Personel#Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı
Milli Saraylar İdaresi 203 personel alımı yapacağını duyurdu... İşte branş dağılımı ve başvuru şartları

Milli Saraylar İdaresi 203 personel alımı yapacağını duyurdu. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında Çalıştırılmak Üzere 657-4/B Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Sınav Duyurusu, https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresi üzerinden paylaşıldı. İşte Milli personel alımı ilanın yer alan branş dağılımı ve başvuru şartları...

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Milli Saraylar İdaresi, personel alımı ilanında "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru özel şartları belirtilen 203 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verdi. 

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular 15 Aralık 2021 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 24 Aralık 2021 tarihinde saat:23.59’da sona erecek.  Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet
şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı Başvuru Şartları

Başvuru özel şartlarına sahip olmak,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve

numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

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Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş
olmak.

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.

Tekniker (El Dekoru), Tekniker (Seramik Model Kalıp), Diğer Teknik Hizmet Personel (El Dekoru) ve Destek Personeli (Şoför) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz.

 

 

 

 

 

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