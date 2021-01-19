Milli Piyango sonuçları açıklandı - 19 Ocak 2021 Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!

19 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 3 ve 7 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.





MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor