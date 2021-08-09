Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 9 Ağustos Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline’da olacak

Milli Piyango sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Her ayın 9’u, 19’u, 29’unda ve özel günlerde düzenlenen Milli Piyango çekilişi 15.30 ve 17.30 saatleri aralığında yapılıyor. Sisal Şans tarafından canlı yayında yapılacak çekilişin ardından 9 Ağustos Milli Piyango sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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