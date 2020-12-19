2021 yılbaşı çekilişinde kalpazanların sahte bilet satışının önüne geçmeyi hedefleyen Milli Piyango, yeni alınan önlemleri kamuoyu ile paylaştı. 2021 Milli Piyango yılbaşı biletlerinde alınacak güvenlik önlemleri kapsamında sahte bileti kolayca anlayabilecek olan vatandaşlar, buna göre güvenilir bilet satın alımı gerçekleştirebilecek. Peki, Milli Piyango biletinin sahtesi nasıl anlaşılır? İşte, sahte Milli Piyango biletini anlamanın yöntemleri

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; “Ultraviyole (UV) mor ışığa” tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan “Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin” ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.

Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan “kabartma bilet güvenlik numarası” ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. “23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası” kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.

Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki “mikro rakam yazılarından” oluşuyor.

Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak “fiber kılcallar” da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.