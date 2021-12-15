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Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları

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Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ne kadar Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 31 Aralık akşamı yapılacak. Bilet fiyatları ile ilgili açıklama yapıldı. 2022 Milli Piyango yılbaşı biletleri, millipiyangoonline.com üzerinden online olarak da alınabiliyor. Peki, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

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Milli Piyango yılbaşı bileti satışa çıkarıldı. Yılbaşı biletleri bayiler ve millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden alınabiliyor. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti sonuçları da dahil olmak üzere ikramiye sonucunu Milli Piyango'nun internet sitesinden takip edilebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan öğrenebilecek.

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