Milli Piyango 2021 yılbaşı bileti nasıl alınır? Milli Piyango yılbaşı bileti alma ekranı

Milli Piyango yılbaşı bileti alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Şans oyunları arasından en büyük ikramiyenin dağıtıldığı Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık’ta canlı yayında yapılacak. Milli Piyango yılbaşı bileti millipiyangoonline.com üzerinden alınabiliyor. Aynı zamanda bayilerden de bilet satışı yapılıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

1 Aralık’tan itibaren oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyorlar. Online ekran üzerinde biletini seç, kendi biletini oluştur, ve amorti seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri arasından istediklerini alabiliyorlar.

2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Sisal Şans bünyesindeki Milli Piyango çekilişin tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak. Toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.