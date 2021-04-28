Milli Kütüphane çalışma saatleri 2021– Milli Kütüphane kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Milli Kütüphane Türkiye'nin ulusal kütüphanesidir. Oldukça büyük olan Milli Kütüphane tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin ulusal kütüphanesi olarak Ankara'da bulunmaktadır. Ankara'nın Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde bulunan Milli Kütüphane, milli arşiv, araştırma merkezi ve müze olarak kullanılmaktadır. Milli Kütüphanenin tüm arşivinden yararlanmak ve vakit geçirmek için çalışma saatlerine dikkat etmek gerekir.

Milli Kütüphane kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Milli Kütüphane özel ve resmi bayramlar haricinde 24 saat açık olan bir kütüphanedir. Milli Kütüphane'nin çalışma saatleri sadece ulusak ve dini bayram günlerinde değişiklik göstermektedir. Bu günlerin haricinde kütüphanede çalışmak isteyen kişiler 24 saat boyunca içeride vakit geçirebilirler. Kütüphanenin çalışma saatleri yalnızca depodan materyal talebinde bulunacak kişiler için değişiklik göstermektedir. Fakat Millî Kütüphane, pandemi nedeniyle hafta içi 10:00 ile 16:00 saatleri arasında hizmetlerine devam edecektir.

Milli Kütüphane Çalışma Saatleri

Hafta içi: 10:00- 16:00

Hafta sonu: Kapalı

Ayrıca çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Milli Kütüphane Materyal Talebi

Milli Kütüphane diğer semt kütüphanelerine göre farklılık gösterir. Kütüphane içerisinde tüm materyallerden, kitaplardan ve diğer arşivlerden yararlanmak için kütüphane sorumlularından yardım almanız gerekir. Yani diğer semt kütüphaneleri gibi kitaplar ve tüm materyaller raf sistemi içerisinde değildir. Belirli saatler arasında istediğiniz materyal için talep oluşturmanız ve yetkililer aracılığı ile materyali teslim almanız gerekir. Gerekli kayıt işleminden sonra istediğiniz materyal süreli olarak verilecektir. Materyal talebinden önce arşiv kısmından materyalin durumuna ve adedine bakabilirsiniz.

Milli Kütüphane Materyal Talep Saati

Milli Kütüphane, 24 saat açık olan bir kütüphanedir. Kütüphanenin çalışma saatleri sadece materyal talebinde değişiklik göstermektedir. Kütüphanenin arşiv kısmından yararlanmak isteyen kişiler arşivin materyal talebi çalışma saatlerine dikkat etmesi gerekir. Materyal talebinde bulunmak isteyen kişiler hafta içi 09:00 - 12:00 ile 13:30 - 16:30 saatleri arasında gerekli talebi oluşturabilir. Hafta sonu materyal talebi için yetkililer çalışmaz. Bu nedenle resmi bir kurum olarak arşiv kısmının çalışma saatlerine dikkat ederek, talebi oluşturmak gerekir. Ayrıca Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

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