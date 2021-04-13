Milli kahramana 'kilit' tartışması

MİLLİ kahraman Behiç Erkin’in Eskişehir Enveriye İstasyonu’nun yanındaki anıtmezarının kapısının kilitli olması tartışma yarattı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede, “Çanakkale ve İstiklal Savaşlarında asker, erzak ve mühimmat sevkıyatında mucizeler başaran Erkin’in anıtmezarının girişine TCDD kilit koymuştur. Ne zaman kilitlenmiş ve ziyaretçilere kapatılmıştır? Gerekçesi nedir?” diye sordu.

‘ZARAR GÖRMESİN DİYE’

Bakan Karaismailoğlu, Çakırözer’in önergesine verdiği yanıtta şunları söyledi: “Anıtmezar alanında bimekan şahısların konakladığı, alkol ve madde bağımlısı şahısların uğrak yeri olduğu görüldüğünden; ziyaretçilerin bulunmadığı zamanlarda anıtmezara zarar verilmesinin önlenmesi amacıyla kapısı kilitlenmiştir.

‘ZİYARET YASAK DEĞİL’

Anıtmezar ziyarete kapalı olmayıp, günün 24 saatinde ziyarete açıktır. Ziyaret için gelen vatandaşların Enveriye İstasyon yönetimine başvurması halinde görevli personel eşliğinde, kapı açılarak ziyaretler sağlanmakta olup, ziyaretçiler için herhangi bir kısıtlama sözkonusu değildir. Diğer taraftan, anıtmezarın kabir ve çevre düzenlemesi 2008 yılında TCDD tarafından yapılmıştır. Mermer kaideler ve bayrak direkleri yenilenmiş, peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.”

BİNLERCE YAHUDİ’Yİ KURTARDI

1961’de 85 yaşında vefat eden asker, diplomat ve siyasetçi Mehmet Behiç Erkin, sevkıyatlardan sorumlu komutan olarak Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynadı ve Kurtuluş Savaşı’nın da en önemli kahramanlarından biri oldu. Devlet Demiryolları’nın kurucusu ve ilk genel müdürü (1920-1926) olan Erkin, ‘Demiryollarının Babası’ olarak anılıyor. Atatürk’ün en yakın ve en eski (1907’den itibaren) mesai arkadaşlarından da olan Erkin, II. Dünya Savaşı sırasında Paris büyükelçiliği esnasında Almanların bir yabancıya çok ender verdikleri 1. dereceden Demir Haç madalyasının gücünü kullanarak binlerce Yahudi’yi Nazi soykırımından kurtarınca Fransa devletinin en yüksek nişanı Legion D’Honneur madalyası ile ödüllendirildi.

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