Milli Gururlarımız

Haberin Devamı

* Ayşe Begüm Onbaşı: 11 yaşından beri aerobik cimnastik sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı, 2021 Mayıs ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya elde ederek Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

* Dilek Demir: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nin muhtarı olan Dilek Demir hayatını çocukları kurtarmaya adamış bir isim. Henüz 14 yaşındayken çocuk gelin yapılan Demir, mahallesinde okuldan alınıp çocuk gelin yapılmaya çalışılan kızları kurtarıyor, madde bağımlısı çocukları tespit ederek hayata kazandırıyor.

* Dr. Özlem Türeci: İmmünolog, akademisyen, girişimci Prof. Dr. Özlem Türeci, hiç kuşkusuz dünyanın kaderini değiştiren en önemli biliminsanlarından biri. Eşi Uğur Şahin ile birlikte geliştirdikleri BioNTech aşısı koronavirüs pandemisi yüzünden ölecek milyonlarca insanın hayatını kurtardı.

Haberin Devamı

* Sevda Altunoluk: Paralimpik golbol oyuncusu Seda Altınoluk, Tokyo’da gerçekleştirilen Paralimpik Oyunları’nda dünyanın en iyi sporcusu, BBC tarafından da yılın en etkili 100 kadını arasında seçildi.

* Filenin Sultanları: Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, elde ettiği başarılarla Türkiye’nin bir voleybol ülkesi olduğunu kanıtladı. Yıldızlar karması olan takımın öne çıkan isimlerinden Ebrar Karakurt, İtalya’daki Igor Gorgonzola Novara’ya transfer oldu.

* Dr. Canan Dağdeviren: Harvard Üniversitesi’nde Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk biliminsanı. Forbes’ın ‘30 yaşından genç 30 biliminsanı’ listesine giren fizik mühendisi ve mucit Dr. Canan Dağdeviren, pilsiz çalışan kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştirdi.

* İlayda Eskitaşçıoğlu ve Bahar Aldanmaz: Dezavantajlı bölgelerdeki kadınların hijyenik pede erişebilmeleri ve regl olma konusundaki tabunun yıkılması için çalışmalar yürüten İlayda Eskitaşçıoğlu ve Bahar Aldanmaz, kurucusu oldukları “Konuşmamız Gerek” platformu ile Türkiye’nin dört bir yanında regl yoksulluğu yaşayan kız çocukları, pedle buluşturuyor.

* Zümran Ömür: Üç çocuk annesi girişimci Zümran Ömür, Kars yakınlarındaki Boğatepe köyünde yaşıyor. Bölgede yetişen bitki türleri konusunda bilinçlenerek Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’ni kuran Ömür, 2010 yılında Kars’ın en ünlü 32 peynirinin geleneksel üretimini gelecek nesillere aktarabilmek için Peynir Müzesi kurdu.