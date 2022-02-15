Milli gururlarımız

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Bakü’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası’nda altın madalya almaya hak kazanan iki genç sporcumuz Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, büyük başarılarının serüvenini Hürriyet’e anlattı. Biri arkadaşına özentiyle diğeri de denge sorununu çözmek için girdikleri sporda hızla ilerleyen iki genç kızımız da tüm hayallerinin olimpiyata katılmak, ardından madalya kazanmak olduğunu belirttiler.

‘ARKADAŞIMA ÖZENDİM’

Anaokuluna gittiği yıllarda (5 yaş) arkadaşının cimnastiğe gitmesine özenerek önce annesini sonra da babasını ikna eden Sena Elçin Karakaş (17), başarı öyküsünü şöyle anlattı: “Ailem halen hocam olan, İlhan Karanlık’a beni emanet ettiler. O yıllarda haftada 3 gün cimnastiğe gidiyor ve çok eğleniyordum. Yeteneğim ortaya çıkınca devam ettim. 2018’de AERE Cup’ta, 2019’da Uluslararası Antalya Orange Cup’ta 2. oldum. 2021 Avrupa Şampiyonası’na sakat olduğum için gidemedim ama Bakü’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda finale kalıp 5. olduk. Bu altın madalya umutlarımı daha da arttırdı. Hedefim mayıs ayında İtalya’da Avrupa Şampiyonu olmak, daha sonra dünya şampiyonasında da derece alıp en büyük hedefim hayalim olan, bu yaz seyrederken gururlandığım, olimpiyatlara gidebilmek.”





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‘DENGE SORUNUMU AŞTIM’

Diğer altın madalyalı sporcumuz Sıla Karakuş (17) ise başarı öyküsünü şöyle özetledi: “Küçükken denge sorunum varmış koşamıyor, sürekli düşüyormuşum. Ailem yararlı olacağını düşünüp beni 5 yaşında cimnastiğe yazdırmış. İlk 1.5 yıl temel eğitim aldım. Yarışmacı gruba seçildim. Daha sonra cesaret isteyen zor bir branş olan trampoline yöneldim. O kadar yüksekliğe çıkmak gerçekten hiç kolay değil; denge, koordinasyon ve cesaret istiyor. 2013’te 9 yaşında Türkiye Şampiyonu oldum. 2015’te 11 yaşında Çekya’da ilk kez milli oldum. 2019 Orange Cup’ta şampiyon oldum. 2021’de Rusya Soçi’de Elif Ceren Çolak’la Avrupa 2.’si olduk. 2021 sonunda Dünya Şampiyonası’nda Bakü’de 6. olarak finale kaldık ama şanssızlık yaşayıp düşünce 8. olduk. En büyük hayalim olimpiyat madalyası kazanmak.”

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HEDEF OLİMPİYATLAR

Cimnastik sporunda yaşanan gelişimin tesadüfi olmadığını vurgulayan Federasyon Başkanı Suat Çelen, “Halkımızın, devletimizin bize verdiği sonsuz destek, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkıları, yönetim kurulumuz ve teknik kadromuzun özverisiyle bu noktaya geldik. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Olimpiyatlara 2012’de 1, 2016’da 2, 2020’de 5 sporcu yolladık. Şimdi hedefimiz 2024 Olimpiyatlarına en az 5 sporcu yollayıp kazandığımız bronz madalyanın ötesine geçip, altına ulaşabilmek” dedi.

Cimnastik sporunun yakın geçmişte sadece 12 ilde yapılırken bugün 81 ile yayıldığını vurgulayan Çelen, “1200 lisanslı sporcudan 120 bine çıktık. 600 yarışmacı sporcudan 25 bin yarışmacı sporcuya gelindi. Dünya, Avrupa şampiyonları, Olimpiyat 3.’sü çıkarttık. Artık Türk jimnastiği olarak gittiğimiz her yerden madalya bekliyoruz. Türk cimnastiği artık Almanya, Fransa, İspanya, İtalya gibi güçlü ülkelerle aynı potadadır” şeklinde konuştu.

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Trampolin branşına yeni başladıklarını vurgulayan Çelen, “Sekiz yıl önce 12 trampolin aleti alarak bu branşa adım attık. Konya, İzmir, Bolu, Çankırı, Karabük, Samsun şehirleri trampolinde pilot şehir durumda. Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş’un yanı sıra iki kızımızı COVID-19 geçirdiği için Bakü’ye yollayamadık. Onlar da gitseydi büyük ölçüde kürsüde 1-2 bizim olurdu. Şimdi ana amacımız trampolinde 1 erkek, 1 kızımızın olimpiyat kotası alması” dedi.

SIRADA AVRUPA VAR

Milli takım antrenörü Aysun Yıldırım, sporcular Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş’un başarısının önemini vurgularken, Hürriyet’e şunları söyledi: “Cimnastik çok erken yaşta başlanan çok uzun soluklu bir spor. Yaklaşık 12 yıldır bu çocuklar madalya için çalışıyor. Federasyonumuz her ay Bolu, İstanbul, Konya ve İzmir’de 2-3 haftalık kamplar sunuyor. Yani bu çocuklar her ayın yarısını kampta geçiriyor. Madalya disiplin, fedakârlık ve özveriyle gelen bir başarıdır. İki kızımız mayıs ayında İtalya’da Avrupa Şampiyonası’na katılacak. Daha sonra olimpiyatlara kota almak istiyoruz.”