Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda İmralı oylaması

‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin yasama ayağını yürüten TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürecin önemli ayaklarından olan İmralı Adası’nı ziyaretle ilgili kritik görüşmeyi yarın yapacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un daha önceden deklare ettiği gibi feshedilen terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan ile bir Meclis heyetinin görüşmesi için 51 üyeli komisyonda 31 üyenin “kabul” oyu kullanması gerekiyor.

31 ‘KABUL’LE

Kurtulmuş başkanlığındaki komisyon, tören salonunda yarın saat 14.00’te tarihi bir oturum yapacak. DEM Parti ve MHP yönetimlerinin talebi doğrultusunda “İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gidilmesi” görüşülecek. Komisyonun çalışma yönergesine göre yasa teklifleriyle ilgili karar alınması için “beşte üç nitelikli çoğunluk (31 oy)” gerekiyor. Kurtulmuş, İmralı Adası’na gidilmesini de aynı önemde hassas bir karar olarak değerlendirerek nitelikli çoğunluk aranacağını açıklamıştı.

ALT KOMİSYON

İmralı’ya gidişle ilgili kararda AK Partili üyelerin tavrı belirleyici olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün üye milletvekilleriyle bir araya gelerek partisinin tutumunu netleştirecek. Komisyondan “kabul” yönünde karar çıkarsa katılacak partilerden 5-7 arasında üyenin yer alacağı bir alt komisyonun İmralı Adası’na gitmesi öngörülüyor. MHP yönetimi, Adalet Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak ziyaretin en hızlı takvimle hatta hafta sonu gerçekleşmesini istiyor. Ancak CHP yönetimi adaya gidilmesine olumlu yaklaşır ve alt komisyona üye verirse ziyaret programının CHP’nin 30 Kasım’daki kurultayından sonra aralık ayına alınabileceği belirtiliyor. Bu yönde karar alınırsa alt komisyonun Öcalan’la yapacağı görüşmenin ayrıntıları, örgüt kurucusunun süreci tamamlamaya yönelik teklif ve talepleri ile değerlendirmeleri bir rapor halinde üst komisyona sunulacak. Üst komisyonun oluşturacağı raporda bu değerlendirmeler dikkate alınacak.

MHP: GİTMEK İSTEMEYEN AÇIKLASIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki tavrını dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yeni mesajlarla devam ettirdi. Komisyon üyesi Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Lideri’nin “yüzyılın en cesur kurucu siyaset hamlesi yaptığını” kaydetti. Yol haritasının büyük başarıyla etap etap tamamlandığını belirten Yıldız, şu mesajı paylaştı: “Devlet aklı, konjonktürel tepkiler ile uzun vadeli stratejik öncelikleri birbirinden titizlikle ayırmaktadır. Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Adası’na gidilmesi yönünde karar alacaktır. Bir kaç gün içinde de terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir. Heyete milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır.”

AK PARTİ’DE TOPLANTI

Gözler, Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis Komisyonu’na çevrilmişken AK Parti de bugün komisyon üyeleri milletvekilleriyle birlikte İmralı’ya gidilip gidilmemesi konusunda bir toplantı yapacak. Bu arada parti kaynakları MHP’li Yıldız’ın ifadelerine karşın toplantı öncesinde bir ön uzlaşma yapılmadığını, partilerin görüşlerinin “müzakere edileceğini” belirtiyor. Siyasi kulislerde Yıldız’ın paylaşımının “niyet beyanı” olduğu, ancak MHP’nin her şartta adayı ziyaret etme kararlılığını ifade ettiği vurgulanıyor. Komisyondan ziyaret kararı çıkmasa bile MHP Genel Başkanı’nın inisiyatifiyle MHP’li komisyon üyelerinin Öcalan ile cezaevinde görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı’na ayrıca başvuracağı belirtiliyor.

KİMİN KAÇ OYU VAR

51 üyeli komisyonda AK Parti (22), DEM Parti (5) ve MHP’nin (4) sandalye sayısı nitelikli çoğunluğu oluşturuyor. Komisyonda CHP’nin 11, Yeni Yol’un 3, YRP, HÜDA-PAR, DSP, TİP, EMEP, DSP ve DP’nin 1’er üyeleri bulunuyor.

OYUNU AÇIKLADI

Komisyon üyesi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise “Örgüt elebaşını yakalamış ve adalete teslim ederek terörü bitirmiş bir parti olarak gerek siyasi misyonumuz gereği gerekse terörden zarar görmüş milletimizin ve başta şehitlerimiz ve gazilerimizin manevi huzurunda gündeme gelebilecek böyle bir karara elbette tarih önünde ‘hayır’ diyeceğiz” dedi.