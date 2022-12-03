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Milletvekilleri, sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

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#Suriye Sınırı#Milli Savunma Bakanlığı#Milletvekili
Milletvekilleri, sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 13:29

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine milletvekilleri sınırın sıfır noktasına giderek, Mehmetçiğin sınır hattında aldığı önlemleri yerinde inceledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığındaki TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, Suriye sınırının sıfır noktasına gitti. Sabah saatlerinde askeri uçakla 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan hareket eden milletvekillerine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da eşlik etti. İlk olarak Hatay'daki 2’nci Hudut Alay Komutanlığı’na giden milletvekillerine Alay Komutanı Piyade Albay Tarık Çetin tarafından hudut hattı boyunca alınan önlemlere ilişkin brifing verildi.

Milletvekilleri, sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

Brifingin ardından Milli Savunma Komisyonu üyeleri çalışmaları yerinde görmek üzere önce Ziyaret Hudut Karakolu'na ardından Sucu Hudut Karakolu'na gitti. Buralarda milletvekillerine başta Entegre Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (KAYI Projesi) olmak üzere kullanılan teçhizat ve sistemler ile sınır güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgi verildi.

Milletvekilleri, sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

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Nöbet kulelerine çıkan, sınır hattını izleyen milletvekilleri ayrıca sınır güvenliğinin sağlanmasında kullanılan yerli ve milli üretim silah, teçhizat ve sistemleri de inceledi.

Milletvekillerine SARP Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi, ACAR Kara Gözetleme Radarı, RETİNAR Çevre Gözetleme Radarı ile ŞAHİNGÖZÜ Kamera Sistemi'ne ilişkin de bilgi verildi.

Milletvekilleri, sınır hattındaki tedbirleri yerinde gördü

Ziyaret kapsamında milletvekilleri, 'hudut namustur' anlayışı ile sınır hattında görev yapan Mehmetçik ile de bir araya gelerek karavanadan yemek yedi.

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#Suriye Sınırı#Milli Savunma Bakanlığı#Milletvekili

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