Milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak

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ŞİMDİ ALTILI MASA ‘ADAY OLAMAZ’ DİYOR



“Ne diyorlardı? ‘Muhtar bile olamaz’ diyorlardı. Ama benim milletim bu kardeşinizi, ağabeyinizi bu ülkede Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi 6’lı Masa ne diyor? ‘Aday olamaz’ diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak, hem de Cumhurbaşkanı yapacak. Ve tabii o zaman kilonuz da ortaya çıkacak. Bakalım kaç kilosunuz?



Sevgili gençler, biz size güveniyoruz. Hem de öyle bir güveniyoruz ki, sizi maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşları olarak görüyoruz. Bunun için de siz gençlerimize hem Cumhuriyetimizin ilk asrının birikimlerini, hem de önümüzdeki asrın sembolü Türkiye Yüzyılı’nı emanet ediyoruz. Türkiye, ortanca yaşı 33 olan bir ülke olarak dünyanın en genç nüfuslu devletleri arasındaki yerini korumaktadır.



GENÇ NÜFUSUMUZ HAYATİ ÖNEMDE



Özellikle Batı ülkelerinin hızla yaşlanan nüfusuyla karşılaştırdığımızda, bu gençlik aşısı bizim için hayati öneme sahiptir. Böyle bir nüfusu hâlâ 1940’ların, 1970’lerin, 1990’ların zihniyetiyle yönetmeye talip olmak, en başta gençlerimize hakarettir. Dünyanın bilgi toplumunu geride bırakıp dijitale yöneldiği, yapay zekayı tartıştığı bir dönemde eski Türkiye vaadiyle sizlerin karşısına çıkanlar, ne bu ülkeyi, ne de gençleri tanıyor demektir. Görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananları, 2023 Türkiye’sini tanımaya, ülkemizin özellikle e-devlet altyapısını öğrenmeye çağırıyorum Bay Kemal.

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Sevgili gençler, ben size güveniyorum, size inanıyorum. Çünkü bunlar, milletten alamadıkları destekle elde edemedikleri yönetimi darbecileri kullanarak gasp edip Menderes’i idam sehpasına gönderenler. Bugün onun, ‘Yeter söz milletindir’ sözüne sahip çıkmaya kalkıyorlar. Daha durun bakalım ya. Siz bunları konuşmazken biz konuşuyorduk. Siz neredesiniz? Sadece tek parti devrinden beri hayatlarını kararttıkları, hatta ellerine kanlarını bulaştırdıkları mazlumların ahı bile bunların akıbetini berbat etmeye yeter. Sevgili gençler sizden tek bir talebim var. O da büyük emekler, fedakarlıklar ve bedeller karşısında size teslim edeceğimiz özgür, demokrat, kalkınmış, güçlü Türkiye mirasına sıkı sıkıya sahip çıkmanızdır.Gençler, özgür Türkiye’nin önünü esaret zincirleriyle kesmek isteyenlere izin vermeyin. Gençler, bağımsız Türkiye’nin ayaklarına prangalar vurmaya kalkanlara asla izin vermeyin. Gençler, askeri gücüyle, diplomatik maharetiyle, siyasi etki alanıyla eşiğine geldiğimiz Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte yükseltin. Gençler, ülkemizin kazanımlarına sahip çıkın. Hedeflerine yürümeye kararlılıkla devam edin. Gençler, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Sizi bunlardan mahrum etmek isteyen içeride ve dışarıda kim varsa bilin ki geleceğinize kastetmiştir, istiklalinize göz dikmiştir. Arkalarına aldıkları küresel güçleri göstererek sizi korkutmaya, yıldırmaya, bezdirmeye çalışan kim varsa, Bilecik ’i hatırlayın.”

FİNLANDİYA’YA FARKLI MESAJ



ERDOĞAN İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı: “Bak ben bu akşam buradan bir şey söyleyeyim. Biz icabında Finlandiya’yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz ve Finlandiya’yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım. Ve ziyarete geldiklerinde de doğrusu ben başbakanı yani olumlu bir insan olarak gördüm. Ama maalesef hani Kitabullah’ı Kur’an-ı Kerim’imizi affedersin yakacaklar, etrafında da korumalar var, polisler var...”

GENÇLER SORDU ERDOĞAN YANITLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan toplantıda gençlerin sorularına da yanıt verdi.

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(Türkiye Yüzyılı için en büyük hayaliniz nedir): “Şablonu söyleyeyim. Şablonumuz ne? O da şu yani Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak.



BİZ ONLARA AYNISINI YAPMAYIZ



(İsveç Kralı Demirbaş Karl’ın Osmanlı’ya sığınması ve İsveç’te yaşananlar): Orada tabii bir eksik var. İsveç Başbakanı Osmanlıca’yı bilmiyor. Türkçe’yi hiç bilmiyor. Biz tabii kendisine bunları bir şekilde anlattık. Dedik ki, ‘Bak eğer siz illa NATO diyorsanız, NATO’ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz 120 kişilik bir liste verdik, kusura bakmayın.’ Ve tabii bunlar o gün, bugün bizimle kendilerine göre yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık, kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye’yi tanıyamadılar. Zannediyorlar ki yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye. Değil.

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FAVORİ DİZİM BARBAROS



(Favori dizi ve sinema filminiz var mı): Ertuğrul’dan sonra malum devam ediyor şu anda Barbaros da bayağı ilgi odağı haline geldi. Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun, diğer kanallarda olsun, bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı. Körfez’de, Latin Amerika’da bizim bu tarihi diziler çok ilgi uyandırıyor, uyandırmaya da devam edecek. Çünkü bizden dizilerle ilgili anlaşma yapma yoluna gidenler var.”