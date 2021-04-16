Millet ittifakının adayı için iki seçenek var

“Milleti ittifakı ile cumhur ittifakı arasında fark var. CHP’de olduğu gibi millet ittifakı içinde de demokratik teamüller önceliktir. İki hal olabilir. Birincisinde millet ittifakı ortak bir çatı aday ile Cumhurbaşkanlığı seçimine yürüyebilir, bu bir seçenektir. İkinci seçenek ise millet ittifakını oluşturan partiler ilk tur bakımından her parti kendi adayı ile seçime gidebilir. Millet ittifakının kendi içinde yapılacak görüşmelerden sonra bu hususlar belirlenir. Hiç şüphesiz Sayın Genel Başkanımız bu makama en çok layık olan insandır.”

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