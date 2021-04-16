MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMillet ittifakının adayı için iki seçenek var
GeriGündem Millet ittifakının adayı için iki seçenek var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Millet ittifakının adayı için iki seçenek var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Millet ittifakının adayı için iki seçenek var

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin tartışmalarla ilgili özetle şunları söyledi:

“Milleti ittifakı ile cumhur ittifakı arasında fark var. CHP’de olduğu gibi millet ittifakı içinde de demokratik teamüller önceliktir. İki hal olabilir. Birincisinde millet ittifakı ortak bir çatı aday ile Cumhurbaşkanlığı seçimine yürüyebilir, bu bir seçenektir. İkinci seçenek ise millet ittifakını oluşturan partiler ilk tur bakımından her parti kendi adayı ile seçime gidebilir. Millet ittifakının kendi içinde yapılacak görüşmelerden sonra bu hususlar belirlenir. Hiç şüphesiz Sayın Genel Başkanımız bu makama en çok layık olan insandır.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi