Millet İttifakı’nda ‘demokrasinin yolu’ tartışması

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‘KİMSE BULUTTAN NEM KAPMASIN’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, “Demokrasi ülkeye Diyarbakır’dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır. 81 ile, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM’den geçer. Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara’dır” dedi. Bu açıklamaya yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, “Genel başkanımız demokrasi sorunundan bahsetmiştir. Kimse bu kış gününde buluttan nem kapmasın” diye konuştu.