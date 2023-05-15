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Millet İttifakı seçim sonuçlarını nasıl yorumluyor? Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı

Güncelleme Tarihi:

#Millet İttifakı#Cumhur İttifakı#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 15:16

14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını Millet İttifakı nasıl yorumluyor? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında son kulis bilgilerini aktardı. Canova, "CHP'deki eğilim ikinci tura kaldığı yönünde. Milletvekili genel seçimi için böyle bir sonuç beklemediklerini ifade ediyorlar. 'Sahadan aldığımız sonuç böyle değildi' diyorlar. 'Neden böyle bir sonuç alındı?' diye sorduğumda, 'PKK-Kandil' söyleminin etkisi olduğu görüşü hakim. Bazı kurmaylar özeleştiri yapıyor. 'Biz bu Kandil söylemine karşı iletişimde eksik kaldık, ne yaptıysak olmadı' tespitleri yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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İşte CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Şu an kapsamlı bir değerlendirme yapılmadı. Belki bugün öğleden sonra CHP lideri kurmayları ile toplantı yapacak. Ama henüz MYK da toplanmadı onun için de yarın değerlendirme olabilir deniyordu. CHP'deki eğilim ikinci tura kaldığı yönünde. İkinci tura gitmeme yönünde bir beklenti yok. YSK'nın yapacağı açıklama bekleniyor. Genel olarak moraller bozuk. Milletvekili genel seçimi için böyle bir sonuç hiç beklemediklerini ifade ediyorlar. 'Sahadan aldığımız sonuç böyle değildi' diyorlar. 'Neden böyle bir sonuç alındı?' diye sorduğumda, 'PKK-Kandil' söyleminin etkisi olduğu görüşü hakim. Bazı kurmaylar özeleştiri yapıyor. 'Biz bu Kandil söylemine karşı iletişimde eksik kaldık, ne yaptıysak olmadı' tespitleri yapılıyor.

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Kandil söyleminin vatandaş tarafından dile getirildiği CHP tarafından farkında bir durummuş. Etkili bir iletişim kuramamaktan söz ediliyor. CHP'yi sıkıntılı bir durum beklediği konusunda hemen hemen herkes hemfikir.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: TABLO DOĞRULTUSUNDA YENİ KARARLAR VERİLİR

İYİ Parti ikinci ayaktı, Müsavat Dervişoğlu ile görüştüm. 'Millet bir karar verdi herkesin doğru okuması lazım' dedi. 'Cumhur İttifakı açısından değişim talebi yüzde elliden fazla. Cumhurbaşkanı'nın bunları doğru okuması lazım' dedi. 'Muhalefet içinde her tülü olumsuz koşula rağmen kazanamadık biz de bunu iyi değerlendirmeliyiz. Vatandaş Erdoğan'a oy vermek için haklı gerekçeler buldu' dedi. Bundan sonra İYİ Parti nasıl hareket eder? Dervişoğlu, öncelikle 'ikinci turu görelim' dedi. 'Tabii ki tabloya bakılır tablo doğrultusunda yeni kararlar verilir, dedi ve cumhuriyetin temel felsefesine dönmek lazım' ifadesine kullandı.

İYİ PARTİ MHP BİRLEŞİR Mİ?

Bu soruma esprili bir yanıt verdi. 'Çok uzun vadeli bir çek' dedi. İç değerlendirmelerde öz eleştiriler var. Partilerde birtakım hesaplaşmalar göreceğiz.

AK PARTİ'NİN MECLİS'TEKİ OY ORANI

Büyük bir rahatlama var. Erdoğan'ın 49 buçuk bandında olması hem AK Parti'de hem MHP'de kaybetmiş sayılmaz olarak görülüyor. Bu tablo değişebilir beklentisi AK Parti'de var ve henüz 'ikinci tura kalındı' denmiyor. Bir parti kaynağı ikinci tura kalınırsa Türkiye'yi yormamak, daha vahim yenilgi almamak için 'Kılıçdaoğlu'nun yapacağı şey çekilmek olur' dedi. İkinci tur olursa hiç kampanya yapmasa bile 55-56 alır beklentisi var. 1 Kasım-7 Haziran seçimlerine benzetiliyor."

Millet İttifakı seçim sonuçlarını nasıl yorumluyor Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı

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#Millet İttifakı#Cumhur İttifakı#Secim2023

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