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Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde: ‘Halil İbrahim Sofrası’nda buluştular

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#Millet İttifakı#Kılıçdaroğlu#Adıyaman
Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde: ‘Halil İbrahim Sofrası’nda buluştular
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

6’lı Masa’yı oluşturan Millet İttifakı liderleri, Ramazan Bayramı’nın ilk günü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde vatandaşlarla bir araya geldi. Bayrama Adıyaman’da giren Kılıçdaroğlu, ‘Halil İbrahim Buluşmaları’ etkinliğinde depremzedelerle yemek yedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Adıyaman’a geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Karapınar Mahallesi’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda düzenlenen ‘Halil İbrahim Buluşmaları’ etkinliğine katıldı ve depremzedelerle birlikte yemek yedi.

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Halkın bayramını kutlayıp, Millet İttifakı’nı oluşturan diğer partilerin genel başkanlarının selamlarını da ileten Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Diyorlar ki; ‘Evlerinizi yeniden yapacağız, iki yıl ödemesiz, yirmi yıl taksitle paraları alacağız.’ Size söz veriyorum. Her dükkânı, her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Bu Anayasa’nın öngördüğü bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz.”(Hasan KIRMIZITAŞ/DHA)

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Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde: ‘Halil İbrahim Sofrası’nda buluştular

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na depremzede kadınlar yakın ilgi gösterdi.

MEZARLIKTAKİ TEPKİYE CEVAP: ACILI İNSAN HER ŞEY DİYEBİLİR

- Kılıçdaroğlu, Belediye Mezarlığı’nı da ziyaret etti. Depremzedeler için dua ederken bir kişi, provakasyon yapmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında “Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Benim hakkım varsa ben helal ettim” dedi. Akşam saatlerinde de daha önceki bir grup konuşmasında yaptığı konuşmayı Twitter’dan paylaşan Kılıçdaroğlubu tür provokasyonları beklediğini ifade edip seçmenlerine sakin olun uyarısı yaptı.

AKŞENER MALATYA VE HATAY’DA: ‘BİR OY KEMAL’E BİR OY MERAL’E’

Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde: ‘Halil İbrahim Sofrası’nda buluştular

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya’nın Çilesiz Mahallesi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan konteyner alanında bölge halkıyla kahvaltı yaptı. Malatya’nın ardından Hatay’ın Samandağ ilçesine geçen Akşener, İmamoğlu ile Hz. Hızır Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra seçim otobüsünün üzerinden halka şöyle seslendi: “13’üncü Cumhurbaşkanı’nı inşallah Sayın Kılıçdaroğlu olarak seçeceğiz. İmamoğlu ve Yavaş’a da etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak oy vereceksiniz. Dolasıyla CHP’liler gücenmeyin de; bir oy Kemal’e bir oy Meral’e alabilir miyim?”   (Taha AYHAN-Nuri PİR / DHA)

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Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde: ‘Halil İbrahim Sofrası’nda buluştular

BABACAN DİYARBAKIR’DA

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır’da, bayram namazını Sur ilçesinde tarihi Ulucami’de kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Babacan, “Bu bayrama üzgün ve kalbimiz buruk olarak giriyoruz. 10 binlerce vatandaşımızı depremlerde kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin “dedi.

Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde: ‘Halil İbrahim Sofrası’nda buluştular

KARAMOLLAOĞLU ADANA’DA

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adana’da vatandaşlarla bayramlaşıp kahvaltı yaptı. Karamollaoğlu, “Bu bayram, sadece bizim değil tüm Türkiye için dayanışma günüdür. Ülkemiz, bu yıl iftar ve sahur programlarında bir dayanışma ve kardeşlik sofrası kurma gayretine girdi” dedi.

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Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde: ‘Halil İbrahim Sofrası’nda buluştular

DAVUTOĞLU GAZİANTEP’TE

- Bayram namazını Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Camisi’nde kılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile konteyner kenti ziyaret etti. Ardından da Hurşit Mezarlığı’nı ziyaret edip depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.

Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde: ‘Halil İbrahim Sofrası’nda buluştular

İMAMOĞLU HATAY’DA

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Samandağ’da depremzedelerle bir araya geldi.

Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde: ‘Halil İbrahim Sofrası’nda buluştular

UYSAL OSMANİYE’DE

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- Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Osmaniye’de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve partililerle birlikte bayram namazını, Zafer Camisi’nde kıldı. Daha sonra Osmaniye Şehitliği’ni ve depremde yaşamlarını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Millet İttifakı bayramda deprem bölgesinde: ‘Halil İbrahim Sofrası’nda buluştular

MANSUR YAVAŞ KAHRAMANMARAŞ’TA

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,Kahramanmaraş’ta depremzedelerle kahvaltı yaptı.

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#Millet İttifakı#Kılıçdaroğlu#Adıyaman

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