Mihrace’nin ailesi konuştu: Bu bir cinayet

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Diyarbakır Sur’da 23 Temmuz günü elektrikli bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden geçen Mihrace Yasemin Buğdaycı’ya (31), Mahsun K.’nin kullandığı 35 KSA 08 plakalı otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Buğdaycı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından yakalanan Mahsun K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahsun K., ilk ifadesinde, “Yolda seyir halindeyken aniden önüme çıktı” dedi.

Mihrace’nin, elektrikli bisikletini satın aldıktan 24 saat geçmeden olayın yaşandığı, tamamladığı ilkyardım kursunun sertifikasını almak için Dicle Üniversitesi’ne gittiği sırada kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

‘HAYALLERİ YARIM KALDI’

Mihrace’nin ağabeyi Abdulvahap Veysel Buğdaycı (44), “Çarpan kişi ayağını hiç frene basmıyor, manevra yapmıyor. Yaya geçidi ve hız kilometresi 30 olan yerde kendisine çarparak, 10 metre ileriye fırlatarak yaşamına son verdi. Taziyemiz varken, serbest kaldığını duyduk. KPSS’ye girmeden önce bana, ‘Ağabey, bu sefer olacak’ dedi. Kız kardeşim atanıp beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordu. Bir hafta sonra onu istemeye geleceklerdi. Bunlar bir annenin, bir ağabeyin ve kız kardeşin hayalidir. Ama maalesef bu kursağımızda kaldı. Sürücüyü neden serbest bıraktılar? Bu bir cinayettir, katliamdır, ölümdür” dedi.



Ablası Süheyla Nurdan Buğdaycı ise “Mihrace 16 yaşında babasız kaldı. Tek başına bugüne kadar kendi çabasıyla çalıştı ve geldi. Diğer ablasını arayıp çok acıktığını, yemek hazırlamasını söylemiş. Sonra 2 saat geçmeden ölüm haberini alıyoruz.

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‘ONA ÖLÜM YAKIŞMADI’

Ciğerimiz yandı, evin en küçüğüydü. Bisiklet kullanıyordu. Hepimiz küçüklüğümüzden beri bisiklet kullanan insanlarız. Kullanmayan biri değildi. İri yapılı, güzeller güzeli bir kardeşimdi. Morga götürdük, masaya sığmadı. Kefene koymaya çalıştılar, kefene sığmadı. Tabuta koydular, tabutta dışarıda kaldı. Ona ölüm yakışmadı” diye konuştu.