İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
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Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü
YUNANİSTAN’ın Midilli Adası’ndaki Petra beldesi yakınlarından yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Assos sahillerinden görüldü.
Önceki yıllarda Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi limanından feribot seferlerinin yapıldığı Midilli Adası’ndaki Petra beldesi yakınlarında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen dumanlar, Assos sahillerinden görüldü.
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