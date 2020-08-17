MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMidilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü
GeriGündem Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Midilli Adası'ndan yükselen dumanlar, Assos sahilinden görüldü
Abone Olgoogle-news

YUNANİSTAN’ın Midilli Adası’ndaki Petra beldesi yakınlarından yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Assos sahillerinden görüldü.

Önceki yıllarda Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi limanından feribot seferlerinin yapıldığı Midilli Adası’ndaki Petra beldesi yakınlarında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen dumanlar, Assos sahillerinden görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle