Mideye zula! Kuyrukta beklerken sendeleyince...

İstanbul Havalimanı’na 30 Mayıs 2021 günü, Etiyopya’dan gelen uçaktan inen Nijeryalı Beno Obebe Okeke, pasaport kontrolü sırasında ayakta durmakta zorlanarak sendeleyince Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. Yolcuyu takibe alan ekipler Beno Obebe Okeke’nin çantasında ve üzerinde yaptıkları aramada bir suç unsuruna rastlamadı.









İLAÇLA ÇIKARILDI

Ancak şüpheli, midesinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilerek hastaneye götürüldü. Burada çekilen MR’ında sindirim sisteminde çok sayıda uyuşturucu kapsülü görüldü. Nijeryalı Beno Obebe Okeke’nin ilaç yardımıyla sindirim sisteminden çıkarılan 96 kapsülde 1 kilo 844 gram kokain olduğu belirlendi. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Beno Obebe Okeke, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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