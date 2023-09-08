Mide kanaması geçiren ABD’li mağaracıya 1040 metre derinde tedavi

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ANADOLU Speoloji Grubu Derneği’nin (ASPEG) organizasyonunda Mersin’in Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi’ndeki Morca Mağarası’nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan profesyonel mağaracı ABD’li Mark Dicky, 3 Eylül’de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. 40 yaşındaki Dicky’nin ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip yardım istedi.

DOKTORLAR KAMPA İNDİ

Ekiplerin iletişime geçtiği Dicky, ilaçlarını kullandığını durumunun iyi olduğunu belirtip yardım talebini geri çekti. Ancak ekipler, tedbiren Dicky’e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Bölgeye doktorların da aralarında olduğu profesyonel mağaracılar geldi. Doktorlar, Dicky’nin bulunduğu alana indi. ABD’li mağaracı, rahatsızlandığı 1200 metreden, 1040 metrede bulunan mağara içi kampında müşahede altına alındı. Dar bir alanda olduğu bildirilen Dicky’in sağlığına kavuşup kendi imkânları ile mağaradan çıkmasına karar verildi.

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UMKE, AKUT AFAD BÖLGEDE

Diğer yandan profesyonel mağaracılar da tedbir amaçlı mağara dışında hazır bekletildi. Türkiye’den jandarma, UMKE, AKUT ve AFAD ekiplerinin yanı sıra, Macaristan, İtalya ve Romanya’dan gelen ekiplerden oluşan 98 kişilik bir kurtarma ekibi oluşturuldu.

Sağlık ekipleri Mark Dicky’ye 1040 metredeki kamp alanında müdahale etti.

4 ÜNİTE KAN VE SERUM

1040 metre derinlikte tedavisi süren Dicky’ye, 4 ünite kan ve serum verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren ABD’li mağaracı, dün sabah saatlerinde ayağa kalktı. Mark Dicky’nin, yaşadığı halsizlik durumunun ortadan kalkmasıyla ekiplerle birlikte yürüyerek mağaradan çıkması bekleniyor.

ÇIKIŞ 24 SAAT SÜREBİLİR

1040 metre ile mağaranın çıkışı arasındaki güzergâhın çok dar olduğu, mevcut haliyle sedyeyle taşınmasının zor oldu belirtildi. Dicky, eğer ayakta çıkmayı başaramazsa sedyeyle çıkarılabilmesi için de gereken hatların kurulmasına devam edildiği de öğrenildi. 98 kişilik kurtarma ekibinin dışarıda hazır bekletildiği, Morca Mağarası’na profesyonel mağaracıların yolculuğunun 12- 24 saat arasında sürdüğü de kaydedildi.

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MAĞARACILIK FEDERASYONU: KANAMASI DURDU YÜRÜYEBİLİYOR

"Mağaracılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: “Mağara kurtarma ekiplerinden alınan son bilgilere göre Mark’ın durumu stabil hale geliyor. Kanaması durdu ve yardımla yürüyebiliyor ancak sedyesiz çıkabilmesi mümkün değil. Ekipler mağarada, sedyeyi çıkarabilmek için gereken hatları kurmaya devam ediyorlar. Mark’ın çıkarılmasına önümüzdeki süreçte başlanması planlanıyor. Operasyon, 150 kurtarmacının katılımı ile lojistik ve teknik olarak dünyanın en büyük mağara kurtarma operasyonlarından biri. Mağara kurtarmacısı olmak için en az 5 senelik mağara tecrübesi üzerine uzun süren bir mağara kurtarma eğitimi almak, ekip halinde sürekli tatbikat yapmak, yurtiçi ve yurtdışı ekiplerle iletişim içinde olup beraber çalışmak gerekiyor. Bunca çabanın sonucunda, bu karmaşık ve uzun kurtarma operasyonu hızlı ve organize bir şekilde ilerliyor. Tüm katılan ekiplere teşekkür ederiz. Ulaşım konusunda destek gösteren Türk Hava Yolları’na teşekkürler.”

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Dicky için yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan 98 kişilik kurtarma ekibi kuruldu.

GİZEMLERİYLE BİLİNİYOR

TÜRKİYE’NİN EN DERİN 3. MAĞARASI

' Mersin’in Anamur ilçesinden geçen Orta Toroslar’ın zirvesindeki Morca Düdeni, yine Anamur’daki 1429 metre derinliğinde EGMA (Peynirlikönü) ile Kayseri’deki Kuzgun’dan sonra (1400 m) Türkiye’nin en derin 3’üncü mağarası. 1276 metre derinliğindeki Morca, Alp Himalaya Orojenik kuşağında, Taşeli Platosu’nun güney kesiminde. En kurak mevsimde dahi 7 farklı kaynaktan beslenen mağara gizemleriyle biliniyor.

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Bilim insanları mağarada incelemelerde bulunmak için 2 bin 150 metre rakımdaki girişten halatlarla mağaraya iniyor.

YENİ BİR BAKTERİ TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Yurtiçi ve yurtdışından gelen bilim insanları, 11 yıldır mağaranın jeolojik yapısını inceliyor, hayvan türlerini keşfediyor. Uzman ekipler bu gizemi çözmek için 2 bin 150 rakımdaki girişten halatlarla mağaraya iniyor. Mağaranın derinlikleri hala keşfedilmemiş yan yollarla dolu ve her yıl yeni araştırmalar yapılıyor. Haritası çıkarılıyor, bitki ve hayvan popülasyonu araştırmaları yapılıyor. Geçen ağustos ayında keşif çalışmalarında yerin bin 274 metre altında göller bulundu. Bilimsel çalışmalarda bölgede yeni bir bakteri türünün de keşfedildiği haberleri geldi. Bu keşfin ilaç sanayisine kazandırılması hedefleniyor.