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DHA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Mide bulandıran görüntüler! Tam 1.5 ton...

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Mide bulandıran görüntüler! Tam 1.5 ton...
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Adana'da Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız olarak üretim yapan bir işletmede sağlıksız ve kaçak olduğu tespit edilen 1,5 ton kelle ve paça ele geçirdi. Sakatatların yeni tip Corona Virüse iyi geldiği iddiasıyla kelle-paça çorbası olarak vatandaşlara satılmak üzere İstanbul ve İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde ruhsatsız ve hijyen kurallara uymayan imalathanelere baskın yaptı. Sağlık Müdürlüğü görevlileri, gıda mühendisi ve veteriner hekim birlikte İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri eşliğinde ilçedeki Fevzipaşa Mahallesi, Vefa Caddesi üzerinde kepenkleri kapalı bir iş yerine yapılan baskında ilk başta kötü görüntü ve koku ile hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

Mide bulandıran görüntüler Tam 1.5 ton...

ETLER SAĞLIKSIZ ÇIKTI

Ekipler yaptıkları ayrıntılı denetimlerde, iş yerinin ruhsatsız, yaklaşık 1,5 ton kaçak kelle ve paçanın sağlıksız ve çalışma yönetmeliğine uymadığı tespit edildi. İş yerine para cezası kesilirken, sakatatlara el konuldu.

Yapılan aramada sucuk yaparken kullanılan koyun başı eti de ele geçirildi. Kaçak sakatatlar zabıta ekipleri tarafından imha edilirken iş yeri mühürlendi.

Sakatatların yeni tip Corona Virüse iyi geldiği iddiasıyla kelle paça çorbası olarak vatandaşlara satılmak üzere İstanbul ve İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

Mide bulandıran görüntüler Tam 1.5 ton...

DENETİMLER SIKI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ruhsatsız imalathane ve iş yerlerine denetimleri sıkı şekilde devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

Mide bulandıran görüntüler Tam 1.5 ton...

“Hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını tehdit eden üretim yapan iş yerinin faaliyeti durduruldu. Bu sağlıksız ürünleri ele geçirmemiş olsaydık İstanbul ve İzmir’e gönderileceklerini öğrendik. Bu nedenle başta Adanalı hemşehrilerimiz olmak üzere İstanbul ve İzmir’de yaşayan yurttaşlarımızın sakatat ürünleri tüketirken seçici olmalarını öneriyorum.”

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