MHRS randevu nasıl alınır? İşte MHRS randevu alma sisteminin detayları

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren devlet hastanelerinden randevu almak isteyen vatandaşlar, randevu alma işleminin nasıl yapıldığı konusunda internette araştırmalar yapıyor. Bunun için, ilgili hastaneler için MHRS sistemi üzerinden randevu almanız gerekiyor. MHRS sisteminde randevu almak ise oldukça kolay, MHRS'den randevu almanın ise iki ayrı yöntemi bulunuyor. Peki, MHRS randevu nasıl alınır? MHRS'den randevu almak için ne yapmak gerekiyor?

MHRS'DEN NASIL RANDEVU ALINIR?

MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise www.mhrs.com.tr internet adresinden, "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

İNTERNET ÜZERİNDEN ONLİNE MHRS RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden randevu almak isteyen hastalar, MHRS'nin resmi internet adresi olan "www.hastanerandevu.gov.tr" adresinden gerekli adımları uygulayarak kolayca randevu alabilirler.

Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelecek olan ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek, hangi gün ve saate istiyorsanız randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı telefonunuzdan MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

RANDEVU İPTAL ETME İŞLEMİ

Randevu iptalini gerçekleştirebilmek için iki yöntem bulunuyor.

Bunlardan ilki, Çağrı merkezini aramak. Alo 182 çağrı merkezini arayarak TC kimlik numaranız ile randevu iptalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise, WEB’den randevunuzu iptal etmek. www.mhrs.com.tr adresine T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Randevu geçmişi bölümüne tıklayarak iptal etmek istediğiniz randevuyu seçebilir ve randevunuzu iptal edebilirsiniz.

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