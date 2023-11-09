MHP'li Yönter CNN TÜRK'te: Gazze'de soykırım yaşanıyor

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN TÜRK canlı yayınında Göksu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtladı.

İzzet Ulvi Yönter'in açıklamalarından satır başları:

Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Bu sadece bir savaş suçu değil, bu bir insanlık suçu. Yargılanacaklar, adalet bu dünyada tecelli edecek. İki halk arasında bir savaş yok. Yıllar yılı sürekli olarak coğrafyası küçülen bir Filistin karşımızda. Sayın Genel Başkanımız dedi ki Kudüs'ün Gazze'nin Batı Şeria'nın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Bugün Gazze'de dökülen kanlara sessiz kalırsak tribünden izlersek, bir 5-10-50 yıl sonra aynı muameleye Türk çocukları da maruz kalabilir. İsrail'in bir projesi var Büyük İsrail Projesi... Biz mazlumların masumların hakkını nasıl savunmayalım. Gerekli caydırıcı vasfımızı neden kullanmayalım.

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"FİDAN İSRAİL ZULMÜNÜ MUHATABININ YÜZÜNE HAYKIRDI"

Cumhurbaşkanımızın ahlaklı politikaları neticesinde kalıcı çözümün yolları aranıyor. Ateşkes için dünyaya sürekli çağrıda bulunuyoruz. BMGK dünyanın huzurunda en büyük tehdit. Bu kervan böyle gitmez. İsrail lobisi, Yahudi lobisi ABD yönetimini adeta Filistin halkına yönelik her türlü anlamda seferber etmiş durumda. ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi, vali yardımcısı karşıladı, apronda ışıklar yandı mı, yanmadı. Türkiye Cumhuriyeti budur işte. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail zulmünü muhatabının yüzüne haykırdı. Ne dedi? 'Bir an evvel barışın olmasını istiyoruz.'

"İSRAİL BİR HALKI YOK ETMEK İSTİYOR"

Çocukların ağzından süt değil, kan akıyor. Bu soykırıma kim onay verebilir. Öncelikle insani yardım koridorunun etkinleşmesi gerekiyor. İsrail bir halkı yok etmek istiyor. Bu işin şakası falan yok. Bu ateş sadece Gazze şeridinde durmaz. İslam alemi, Arap ülkeleri daha samimi olmalı. Meseleye daha yoğun şekilde sahip çıkmalı. Bugün Gazze'nin kanı akıyorsa yarın Kahire'nin kanı akabilir. İslam toplumu bu meseleyi daha çok sahiplenmeli.

Gazze'de merkeze kadar geldiler. Orada ne oluyor kimse bilmiyor. Gazze çağımızın feryat eden bir şehri. Yakılmış, yıkışmış bir şehir görüntüsü karşımızda. Biz mazlumun yanında haklının yanında duracağız. Biz caninin terörün yanında durmayacağız millet olarak. Gazze demek Türkiye'nin güvenliği demektir.

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Bebekler ölüyor ya bebekler... Feryat figan içinde anne-babasını arayan çocuklarına baksınlar. Bebekler emzikle oynamıyor şarapnel parçalarıyla oynuyorlar.

"CHP'DE ZİHİNSEL BİR DEVRİM OLMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu için söylenmesi gerekeni tarih söyleyecek. Bizim sorunumuz CHP yönetimiyle, CHP'ye oy veren halkımızı kucaklıyoruz. Özgür Özel döneminin öncekinden farklı olacağını sanmıyorum. Siparişle değişim olmaz. Değişimden ne kastediyorlar bunu zaman gösterecek. Ayna aynı siz aynı ama başka bir şey görmek istiyorsunuz. CHP'de zihinsel bir reformun hatta devrimin olması lazım.

CHP, 100 yıllık mazisine sırt dönmüş vaziyette. Atatürk'ün partisinin 38. kurultayında bir teröriste bir casusa selam gönderildi. Demirtaş teröristtir, Osman Kavala Sorosçudur. Siz terörist Demirtaş'a nasıl selam gönderirsiniz. Şehide rahmet yok ama teröriste selam var. Onlar teröristleri, casusları selamlamaya devam etsinler, biz 3 kıtada adımızın ismimizin kazındığı tüm yerleri selamlıyoruz.

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YARGITAY - AYM POLEMİĞİ

AYM norm denetimi var. Bunu şekil açısından inceler ve yapar. AYM TBMM'nin üstüne çıkamaz. AYM diğer yüksek mahkemelerin üstünde de değildir. AYM yetki sınırlarını aşmıştır. AYM anayasaya ve yasaya aykırı davranmıştır. Şerafettin Can Atalay kim? Can Atalay 18 yıl ceza aldı mı, aldı. Daha siz ne anlatıyorsunuz? Yargıtay'ın AYM'ye suç duyurusu doğru. AYM, bu gidişle PKK'lılara FETÖ'cülere de hak ihlali kararı verir.