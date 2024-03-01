MHP'li Yönter: CHP, Özgür Özel ile iyice dengeyi kaybetti

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk canlı yayında Göksu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtladı.

Yönter, "CHP'nin konuşulacak, tartışılacak bir yanı kalmadı. Dün Genel Başkanımız gerekli yanıtı verdi, muhteşem bir çıkış yaptı. Özgür Bey, 'Atatürk sizden partinizi iktidar yapmanızı bekliyor' dedi. Adeta halüsinasyon görmüş gibiydi. Hayalleri gerçekmiş gibi sunuyordu. Bir partiyi iktidar yapacak unsur liderdir, liderlik dediğimiz mekanizmadır. Doğru ve isabetli hedefler kurulmasıdır. CHP, Özgür Özel ile iyice dengeyi kaybetti. CHP yılana sarıldı. Atatürk'ün emanetine sahip çıkan bugün MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Yapılanlar ortada. Laf yok, icraat var" diye konuştu.

Yönter, "CHP bir yere taşınacaksa sen taşıyacaksın. Küresel güçler, Türkiye düşmanları taşımayacak. Atatürk'ü bu halde ağzına alması siyaset sarhoşluğudur. Özgür Bey komik duruma düşmüştür. Özgür Bey'e genel başkanlık 10 gömlek fazla geldi. CHP, 31 Mart'ta milletin şamarını yiyecek" ifadelerini kullandı.