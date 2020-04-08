Koronavirüs şüphesi... MHP’li Feti Yıldız’dan iyi haber

Yıldız’ın önceki gün aynı evi paylaştığı danışmanında koronavirüs tespit edildi. Kendisinde de virüs olma ihtimali belirince Yıldız, akşam saatlerinde Twitter hesabından “COVID-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah’a emanet olun” mesajını paylaştı. KOAH hastası olan 67 yaşındaki Yıldız, koronovirüs şüphesi nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak test yapıldı.

ÖNLEM AMACIYLA TUTULUYOR

Yıldız hakkında bilgilendirmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker yaptı. Çeliker, gece geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında, “MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız beyefendi COVID-19 teşhisiyle değil, kendisi negatif çıkmıştır. Yanında görevli bir arkadaşımızın pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alınmıştır” bilgisini aktardı.

HÜRRİYET’E KONUŞMUŞTU: ‘14 KURALA SIKI SIKIYA UYUYORUM’

Hastaneye kaldırılmadan önceki günlerde görüştüğümüz Yıldız, aldığı önlemleri şöyle anlatmıştı: “Sağlık Bakanlığı’nın 14 kuralına uymaya çalışıyorum. Meclis’te birbirimizle tokalaşmamaya dikkat ediyoruz. En az bir metre mesafeden ‘gönül selamlaşması’ yapıyoruz. Vekil arkadaşlarla belli mesafelerde olmaya çalışıyoruz.”