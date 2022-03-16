Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MHP’li Yıldız seçim yasasında ‘artık oy’u anlattı

#Feti Yıldız#Seçim Yasası#MHP
MHP’li Yıldız seçim yasasında ‘artık oy’u anlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Seçim Kanunu teklifinde ‘artık oy’la milletvekili kazanılmasının sonlandırılmasına ilişkin olarak Hürriyet’in sorularını yanıtladı

Haberin Devamı

Yıldız: “24 Temmuz 2018 seçimlerinde Milletvekilleri tahsisi, yani Partilerin çıkardığı milletvekilinin hesaplanması şöyle oldu. Önce o seçim çevresinde İttifakların aldığı oy toplam olarak yazıldı. İttifaklar içinde, önce ittifaka kaç milletvekili oy oranıyla kaç milletvekili düştü önce o.. Örneğin Elazığ’da beş milletvekili çıkar. CHP’nin adayı Gürsel Bey mazbatayı aldı. Sebep de ittifak içindeki partilerin artık oyları toplanarak diğer oydan fazla olduğu için, onların oy toplamı MHP’nin oy toplamından fazla olduğu için, MHP milletvekili çıkaramadı. CHP milletvekili kazandı.

7 VEKİL KAYBETTİK

Bu sadece Elazığ’da olmadı. Burada kârlı olan sadece CHP ve İP. 30’un üzerinde milletvekili tahsis etti bu şekilde. Artık oyları toplayarak ittifak içerisindeki bir partiye bir milletvekili yazarsak, bu temsilde adalete uygun olmuyor. Halkın iradesinde sapma oluyor. Asıl olan da ittifak içerisindeki oyların veriliş amacı, aday profilleri, hedefleri farklı. Biz artık oylarla yedi milletvekili kaybettik, üç milletvekili kazandık. İYİ Parti hiç kaybetmedi. CHP hiç kaybetmedi olduğu gibi aldı.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Feti Yıldız#Seçim Yasası#MHP

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud