MHP’li Yıldız seçim yasasında ‘artık oy’u anlattı

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Yıldız: “24 Temmuz 2018 seçimlerinde Milletvekilleri tahsisi, yani Partilerin çıkardığı milletvekilinin hesaplanması şöyle oldu. Önce o seçim çevresinde İttifakların aldığı oy toplam olarak yazıldı. İttifaklar içinde, önce ittifaka kaç milletvekili oy oranıyla kaç milletvekili düştü önce o.. Örneğin Elazığ’da beş milletvekili çıkar. CHP’nin adayı Gürsel Bey mazbatayı aldı. Sebep de ittifak içindeki partilerin artık oyları toplanarak diğer oydan fazla olduğu için, onların oy toplamı MHP’nin oy toplamından fazla olduğu için, MHP milletvekili çıkaramadı. CHP milletvekili kazandı.

7 VEKİL KAYBETTİK



Bu sadece Elazığ’da olmadı. Burada kârlı olan sadece CHP ve İP. 30’un üzerinde milletvekili tahsis etti bu şekilde. Artık oyları toplayarak ittifak içerisindeki bir partiye bir milletvekili yazarsak, bu temsilde adalete uygun olmuyor. Halkın iradesinde sapma oluyor. Asıl olan da ittifak içerisindeki oyların veriliş amacı, aday profilleri, hedefleri farklı. Biz artık oylarla yedi milletvekili kaybettik, üç milletvekili kazandık. İYİ Parti hiç kaybetmedi. CHP hiç kaybetmedi olduğu gibi aldı.”