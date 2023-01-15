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MHP'li Yıldırım'ın ağabeyi hayatını kaybetti

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#Erdoğan Yıldırım#MHP#Yaşar Yıldırım
MHPli Yıldırımın ağabeyi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 14:34

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın ağabeyi Erdoğan Yıldırım (63), hayatını kaybetti.

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Kızılcahamam ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin MHP'li üyesi Erdoğan Yıldırım, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın da ağabeyi olan Erdoğan Yıldırım, Kızılcahamam Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti kılınacak cenaze namazı ile ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Belediyesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bahçeli'yi, Erdoğan Yıldırım'ın kardeşi Yaşar Yıldırım karşıladı.

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#Erdoğan Yıldırım#MHP#Yaşar Yıldırım

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