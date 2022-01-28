MHP'li Yalçın: Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenin büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'in büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşım!#Ece Erken
7 yılın zirvesine çıktı Kritik tarih 2 Şubat7 yılın zirvesine çıktı! Kritik tarih 2 Şubat#Petrol Fiyatları
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Acı haberin ardından ilk kez görüntülendi Yıkıldı Keşke ben ölseydimAcı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Yıkıldı! 'Keşke ben ölseydim'#Ece Erken
Şaka gibi karar Seri katile hapishane yönetimini verdilerŞaka gibi karar! 'Seri katile hapishane yönetimini verdiler' #Kuzey Kore
En kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor Kripto düzenlemesinde son durum...En kısa sürede Meclis gündemine gelmesi bekleniyor! Kripto düzenlemesinde son durum...#Kripto Para Piyasası
Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…Samimi sözler: Özlemini en çok duyduğum şey…#Damla Sönmez
Yarı final maçında ortalık karıştı Hakeme olay sözler: Sen salak mısınYarı final maçında ortalık karıştı! Hakeme olay sözler: Sen salak mısın?#Daniil Medvedev
En büyük maske kullanım hataları Faydadan çok zararı olur...En büyük maske kullanım hataları! 'Faydadan çok zararı olur...'#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizi: Washingtondan yeni talepler geldi, İngilizler Ukraynalı askerleri eğitmeye başladıRusya-Ukrayna krizi: Washington'dan yeni talepler geldi, İngilizler Ukraynalı askerleri eğitmeye başladı!#RUSYA
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kayıp prensesten haber var Resmi olarak açıklandı'Kayıp' prensesten haber var! Resmi olarak açıklandı#Prenses Charlene
Kanlı saldırıya ait yeni detaylar ortaya çıktı Böyle tehdit etmiş... Ağabeylerimi gönderirimKanlı saldırıya ait yeni detaylar ortaya çıktı! Böyle tehdit etmiş... "Ağabeylerimi gönderirim"#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Elon Muskın başı 19 yaşında bir gençle dertte Para teklif etti ama kurtulamadı...Elon Musk'ın başı 19 yaşında bir gençle dertte! Para teklif etti ama kurtulamadı...#Elon Musk
Güç gösterileri yapıyordu Kanserden kolunu kaybettiGüç gösterileri yapıyordu! Kanserden kolunu kaybetti#Mehmet Karaaslan
HABERLERGündem Haberleri

MHP'li Yalçın: Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur

#Semih Yalçın#MHP#Diyarbakır
MHPli Yalçın: Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın 'Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur” dedi.

Haberin Devamı

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun politika kulvarındaki her davranışının problemli, her sözünün gaf ve bilgisizlik numunesi olduğunu ifade etti. Yalçın, "Kılıçdaroğlu, son alarak 'Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' diye bir herze yumurtlamıştır. Bu açıklamayı yapan kimse, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin başkanı olamaz. Olsa olsa HDP eş başkanı olur. Bu sözü nereden tutsanız sapır sapır dökülmekte, nereden bakarsanız havsalaya sığmamaktadır. CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun bu akla ziyan sözü, öncelikle Türkiye'de demokrasiden başka bir rejim olduğu intibaını vermek üzere kurgulanmıştır. Oysa demokrasinin bulunmadığı, totaliter ve otoriter rejimlerin egemen olduğu bir ülkede; Kılıçdaroğlu'nun özgürce bu sözleri sarf etmesi mümkün değildir" dedi.

'HİÇBİR İLİMİZİN ÖTEKİNE ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR'

Yalçın, CHP'nin Kılıçdaroğlu ve ekibinin ellerinde tanınmaz hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "

"Cumhuriyet'i ve Türk demokrasisini kuran irade; Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan, Şanlıurfa'dan, Aydın'dan, Hakkari'den, Van'dan, Adana'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan, Samsun'dan, hasılı bütün vatan sathından Ankara'ya gelen kahramanların söz ve gönül birliğiyle tecelli etmiştir. 102 yıl önce bugün Ankara'da aldıkları Misak-ı Milli kararlarıyla tam bağımsızlığın ve demokrasinin yolunun nereden geçtiğini göstermişlerdir. Demokrasi yolunun taşları, Ankara'da tecelli eden milli irade ile bir daha yerinden oynatılamayacak şekilde bütün vatan sathına döşenmiştir. Türk milleti için Diyarbakır neyse Edirne odur. İzmir ne ifade ediyorsa Van da aynı kıymettedir. Hiçbir ilimizin ötekine üstünlüğü yoktur. Nezdimizde hepsi eşit, hepsi baş tacıdır. CHP'yi yöneten gafiller derhal özlerine dönmeli ve bütün illerimize hayat veren kuruluş destanını hatırlamalıdır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Semih Yalçın#MHP#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan