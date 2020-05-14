MHP’li vekil hamamların açılmasını istedi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokatlı hamam işletmelerinden kendisine çok sayıda ulaşan olduğunu belirterek, “100 bin civarında insanın evine ekmek götürdüğü bu sektörün, sıkı hijyen kurallarına uygun ve randevu sistemiyle yeniden faaliyete geçiş süreci hızlandırılmalıdır” dedi. Görüştüğümüz MHP’li Yücel Bulut, koronavirüs sürecinde hamam sektörünün yaşadıkları ile ilgili şunları aktardı:

TEDBİRLERLE BAŞLATILMALI

“Evine ekmek götürmek mecburiyetinde olan esnafımız ve çalışanımız, ekonomik açıdan da zor bir süreç yaşamışlardır. Sektörün genelinde maaş uygulaması yerine bahşiş uygulamasının var olması nedeniyle bu işletmelerde çalışanların gelir kalemleri tamamen ortadan kalkmıştır. Sadece randevu sistemiyle belirlenecek sınırlı sayıda müşteri uygulaması ve belirlenecek sıkı hijyen kurallarına uyulmasıyla sürecin başlatılması, mali buhran eşiğinde olan sektöre bir cansuyu olacaktır.”

1730’DAN BERİ TOKATLILAR

Bulut, sektördeki hamam işletmelerinin çoğunluğunun Tokatlılar tarafından oluşmasının ilginç hikâyesini de şöyle paylaştı: “Kendisi de hamamcı olan Arnavut kökenli Patrona Halil, 28 Eylül 1730 tarihinde, hamamda yaptığı toplantıların sonrasında büyük bir ayaklanma başlattı. Patrona Halil’in öldürülmesi sonrasında, hamamcılığı elinde tutan 2 bin kadar Arnavut hamamcı da idam edildi. Bu olay sonrasında hamamcılık hizmetleri, padişah fermanıyla yalnızca Tokatlıların tekeline verildi.”