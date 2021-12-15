MHP’li Kalyoncu’nun ağabeyi, Trabzon’da son yolculuğa uğurlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Hortum felaketinde inanılmaz detay... İnfial yaratan sözler Kaçarsanız kovarım ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarımHortum felaketinde inanılmaz detay... İnfial yaratan sözler! 'Kaçarsanız kovarım' ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım!#ABD
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Güvercin mi şahin mi Piyasalar bu açıklamayı bekliyor Fed bu akşam ne yapacakGüvercin mi şahin mi? Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed bu akşam ne yapacak?#ABD Merkez Bankası
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
2021e damgasını vuran soru... Herkes onun cevabını aradı...2021'e damgasını vuran soru... Herkes onun cevabını aradı...#Google
Süt şirketinden büyük skandal Kadınları inek yaptılar...Süt şirketinden büyük skandal! Kadınları inek yaptılar...#Güney Kore
Sevgilisine veda edemediSevgilisine veda edemedi#Gülçin Ergül
Burak Elmastan sert çıkış: İlk kez şahit oldum, 5 defa...Burak Elmas'tan sert çıkış: 'İlk kez şahit oldum, 5 defa...'#Galatasaray
Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar İlkokul çağında porno tehlikesi...Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar! İlkokul çağında porno tehlikesi...#Cinsel İçerikli Videolar
O evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktıkO evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktık#Ben Affleck
Çağatay Ulusoyun son hali sosyal medyayı salladıÇağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı!#Çağatay Ulusoy
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
30 bin yıldır uyuyan virüs canlandı... Korkunç uyarı30 bin yıldır uyuyan virüs canlandı... Korkunç uyarı#Virüs
HABERLERGündem Haberleri

MHP’li Kalyoncu’nun ağabeyi, Trabzon’da son yolculuğa uğurlandı

#Hasan Kalyoncu#İsmail Hakkı Kalyoncu#Trabzon
MHP’li Kalyoncu’nun ağabeyi, Trabzon’da son yolculuğa uğurlandı

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu’nun ağabeyi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu (60), Trabzon’da toprağa verildi.

Haberin Devamı

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu için Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Yalıköy’de öğle vakti cenaze namazı kılındı. 

MHP’li Kalyoncu’nun ağabeyi, Trabzon’da son yolculuğa uğurlandı

Cenazeye MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun yanı sıra ailesi ve yakınları ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Afşin Birben, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Hakkı Kalyoncu, aile kabristanlığında toprağa verildi. 

MHP’li Kalyoncu’nun ağabeyi, Trabzon’da son yolculuğa uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hasan Kalyoncu#İsmail Hakkı Kalyoncu#Trabzon

BAKMADAN GEÇME!

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın

BAKMADAN GEÇME!

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın