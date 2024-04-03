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MHP'li Bişkin'in aracına silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı

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#KIRIKKALE#Polis#Mahkeme
MHPli Bişkinin aracına silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 13:21

Kırıkkale'de resmi olmayan sonuçlara göre, Bahşılı Belediye Başkanı seçilen MHP'li Halil İbrahim Bişkin'in otomobiline silahlı saldırı düzenleyen H.İ.A. ve O.Y. yakalandı.

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Bahşılı ilçesinde 31 Mart gecesi meydana gelen olayda, seçim öncesi dua etmek için Topal Dede Türbesi'ni ziyaret eden MHP'li Halil İbrahim Bişkin ve beraberindeki kişilerin otomobiline, tüfekle saldırı düzenlendi. Tüfekten çıkan saçmalar aracın camı ve kaportasına isabet etti.

Olayda yaralanan olmazken; saldırganlar kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, saldırganlar tespit edildi. Düzenlenen operasyonla H.İ.A. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde olayın gerçekleştiği saatlerde bölgede olduklarını itiraf ettikleri bildirildi. Sorguları devam eden H.İ.A. ve O.Y.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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#KIRIKKALE#Polis#Mahkeme

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