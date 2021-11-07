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MHP'li Akçay'dan Lütfü Türkkan'a tepki: İstifa etmeli ve partisinden ihraç edilmeli

#MHP#Van#Erkan Akçay

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesi ile ilgili "Şehit yakınlarına yapılan küfür ve hakareti şiddetle lanetliyorum. Derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir" dedi.

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MHP'nin 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu Programı' kapsamında dün Van'a gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve beraberindeki MYK üyeleri, bugün kentte muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen Akçay, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit yakınına hakaret içeren sözlerine tepki gösteren Akçay, şöyle konuştu:
"İYİ Parti Milletvekili ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür ve hakareti maalesef, ilk değil. Bundan evvel yine bir şehit babasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki misafir locasında hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Demek ki, Lütfü Türkkan'ın karakteri haline gelmiş. Bu şehit yakınlarına yapılan küfür ve hakareti şiddetle lanetliyorum. Derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir. Ancak üzülerek görüyoruz ki, şehitlerimiz söz konusu olunca hiçbir ses ve tepki vermediklerini de üzülerek görüyoruz. Şehitlerimize hiç kimse laf söyleyemez. Şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız milletimize emanet değerlerdir. Şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız da milletimizin vicdanına ve namusuna emanettir. O nedenle tekrar tekrar lanetliyoruz. Bütün o sözler, ayaklarımızın altındadır ve kendisine iade edilmiştir."

Akçay ve beraberindekiler daha sonra Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman'ı ziyaret etti.

 

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#MHP#Van#Erkan Akçay

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