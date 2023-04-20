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MHP’den teşkilatlara provokasyon uyarısı

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#MHP#14 Mayıs#Provokasyon
MHP’den teşkilatlara provokasyon uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 07:00

MHP Genel Merkezi, teşkilatlarına genelge göndererek, 14 Mayıs seçimleri öncesi olası provokasyonlara karşı uyanık olunmasını istedi.

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Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın gönderdiği genelgede özetle şunlar yer aldı: “MHP siyasette sadece iyi bir oyun kurucu değil, oyun değiştirici ve yön verici bir aktördür. Teşkilatlarımızda görevli fedakâr ve çalışkan dava arkadaşlarımız, seçim faaliyetlerini hem partimize hem de Ülkücü camiaya yakışır olgunluk içinde sürdürmelidir. 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına tesir etmek gayesiyle kurgulanan manipülatif hareketlere ve provokasyonlara karşı müteyakkız ve uyanık olunmalıdır. Aidiyet hislerini ve mensubiyet şuurunu

kaybetmiş kimselerin kışkırtma ve sataşmalarına itibar edilmemeli, bu gibilerin yol açabileceği kargaşa, tefrika ve fitneden uzak durulmalıdır.” 

 

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#MHP#14 Mayıs#Provokasyon

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