MHP’den teşkilatlara İdlib uyarısı

MHP, teşkilatlarına “Mensuplarımız, kalabalıkları kargaşaya sevk eden maksatlı teşebbüslere karşı dikkatli ve müteyakkız olmalı, bu konuda gereken tedbirler titizlikle alınmalıdır” uyarısında bulundu. Yalçın gönderdiği notta özetle şunları kaydetti:

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT

“Şehitlerimiz ve yaralılarımızın olması dolayısıyla yurdun dört yanında infial hâlindeki milletimizin, tepkisini göstermesi tabiidir. Ancak teşkilat mensuplarımız; duygusal tepkileri fırsat bilip kitle psikolojisini kaşıyarak tahriklere yeltenen kötü emelli kişi ve odakların harekete geçebileceği ihtimali hatırda tutulmalıdır. MHP teşkilatları ve mensuplarımız, kalabalıkları kargaşaya sevk eden maksatlı teşebbüslere karşı dikkatli ve müteyakkız olmalı, bu konuda gereken tedbirler titizlikle alınmalıdır. Heyecan ve acıyla izhar edilen haklı tepkiler, sağduyu kumaşına sarılmalıdır.

Genel Merkez’in bilgisi dışında kişisel girişimlerde bulunmak ve inisiyatif almak isteyenlere engel olunmalı, bütün teşkilatlarımız Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik ve bütünlük ruhuna yaraşır bir tutum içinde bulunmalıdır. Sosyal medya üzerinden toplumu ümitsizlik ve kaosa sürükleme amacıyla yapılan kara propagandalar ve kışkırtmalara karşı da dikkatli olunmalı, paylaşımların; üzerimize düşen hayati sorumluluğun bilinciyle yapılmasına özen gösterilmelidir.” m ANKARA