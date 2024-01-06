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MHP’den basına yeşil pasaport teklifi

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#MHP#İsmail Özdemir#Yeşil Pasaport
MHP’den basına yeşil pasaport teklifi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 07:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yaklaşırken, TBMM Başkanlığı’na basın çalışanları için özel bir kanun teklifi sundu.

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Özdemir, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik düzenleme talep etti.

15 YIL MESLEKİ KIDEM ŞARTI

Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasının talep edildiği teklifte, “15 yıl mesleki kıdemi bulunan ve basın kartı sahibi basın mensuplarına, haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilebilir” düzenlemesi sunuldu.

Teklifin gerekçesinde de özetle “Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren tüm terör örgütleri ve çevrelerin küresel medya üzerinden Türkiye’ye yönelik eylemlerde bulundukları açıkça görülebilmektedir. Bu şartlar altında Türkiye’nin millî güvenlik hassasiyetleri ile hak ve menfaatlerine hizmet edecek tarzda faaliyet yürütecek sivil ve özel teşebbüsleri de içerisinde bulunduran bir medya diplomasisine ihtiyaç duyduğumuz açıktır” denildi.

 

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#MHP#İsmail Özdemir#Yeşil Pasaport

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