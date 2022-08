MHP'den 'af hazırlığı' iddiasına yanıt! Yalçın: Temelsiz iddialarla karalamaya izin vermeyiz

Haberin Devamı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere’de yayımlanan sol tandanslı The Guardian’da kaleme alınan bir yazıda, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli aleyhinde hakaret içeren aşağılık ifadelere yer verilmiştir. The Guardian, sadece belirli bir siyasi temayülü yansıtan yayın organından ibaret değildir. O, aynı zamanda emperyalist Anglosakson politikalarının da propagandasını yapmasıyla maruftur. Türkiye’yi dize getiremeyen küresel aktörlerin; başarısızlıklarını, siyasi hakaretler ve mesnetsiz suçlamalarla telafi etmeye çalışması manidardır. Diğer yandan; Batılı ülkelerin yayın organlarında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli aleyhinde yazıların çıkması, partimizin doğru yolda olduğunun ve takip ettiği politikaların olumlu sonuç verdiğinin göstergesidir. Demek ki MHP her zaman olduğu gibi hedefi on ikiden vurmuş, Türkiye üzerinde emperyalist emeller besleyen ülke ve aktörlerin hesaplarını bozmuştur. Demek ki millî iradenin gücü; antidemokratik yöntemlere başvurarak tahakküm, istila ve vesayet peşinde güç tüketen bedhahlara galebe çalmıştır. Anglosakson-Angloamerikan zihniyetinin, CIA ve MI6 gibi istihbarat örgütleri yoluyla organize suç örgütlerinin elebaşlarını sahte belgelerle yemleyip fonlayarak Türkiye’de hükümet darbesi tezgâhlamaya çalıştığı herkesçe bilinmektedir. Hâl böyleyken, bahse konu yayın organının MHP’ye dönük mafya yaftalaması pek gülünç kaçmaktadır.

MHP; Hakk’ın ve hakikatin müdafii, halkın aksisedasıdır. MHP’yi güçlü kılan amil, Türk milletinin vicdanında edindiği seçkin yerdir. Anglosakson-Angloamerikan kültürünün; başka ülke ve milletlere üstünlük taslamaya, tahakküme dayalı uluslararası politikalara ağırlık verdiği, cümlenin malumudur. Bunun içindir ki başını ABD ve İngiltere’nin çektiği yayın organları, bu ülkelerdeki uluslararası kuruluşlar ve para emici lobiler; Türkiye’deki mevcut meşru iktidarı yıkmak için yoğun mesai sarf etmektedir. 2023 Haziran’ına doğru seçim sathı mailine yaklaşıldıkça, Türkiye’de AK parti ve MHP tarafından tesis edilen Cumhur İttifakı’nın arkasındaki milli iradeyi bükme çabalarına hız verilecektir.

Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğindeki MHP; uluslararası arenada sömürge yükü taşıyan fincancı katırlarını ürkütmüş, züccaciyeye dalan siyaset fillerini kendi savanalarına kovalamıştır. Ayrıca Sayın Devlet Bahçeli, siyasi hayatı boyunca vefa kavramı şahsiyetinde bütün hususiyetleriyle mündemiç bulunan bir siyasi lider olarak temayüz etmiştir. Vefa, Türk milletinin karakter özelliklerinden ve yaşatılması gereken yüksek hasletlerinden biridir. Vefa; siyaset ötesi, ulvi bir anlam ifade etmektedir.

AF HAZIRLIĞI İDDİASINA YANIT

Sayın Genel Başkanımızın Alaattin Çakıcı’ya gösterdiği vefa ve yakınlık üzerinden af hazırlığı gibi temelsiz iddialar ortaya atılarak partimizin karalanmaya çalışılmasına asla müsaade etmeyiz. Bu arada CHP’li Muharrem Efendi’yi de aslı astarı olmayan işlere burnunu sokarak MHP aleyhinde algı çalışması yapmak yerine, gerçekleri saptırmadan “erkekçe” siyaset yapmaya davet ediyoruz. Bilinmelidir ki gerek Cumhur İttifakı gerekse MHP, millet iradesini ve Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan alçakça saldırılara karşı hazırlıklıdır. Küresel aktörlerin sinsi planları önünde en büyük engel olan, maşeri vicdanı temsil eden MHP’nin; tutarlı ve tavizsiz duruşu asla değişmeyecektir. MHP; Türkiye aleyhinde karanlık senaryolar yazıp hayata geçirmeye çalışanları, millî değerlerimizi çiğnemeye kalkanları, yalan ve iftira edebiyatına tenezzül edenleri etkisiz hâle getirmeye kararlılıkla devam edecektir."