MHP’den 100 maddelik beyanname

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 100 maddeden oluşan beyannameden bazı başlıkları şöyle aktardı:

* Şehirlerin geleneksel dokusuna uygun yatay mimari desteklenecek.

* Altyapı sorunları azaltılacak.

* İklim krizi ile mücadele edilecek.

* Akıllı dijital şehirler kurulacak.

* Şehirlerdeki yatırımlar blok zincir, bulut teknolojisi, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde desteklenecek.

* Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanında sokaklar ve parklar güvenli olacak.

* Yaya ve bisiklet odaklı şehir merkezi hedefi ile bisiklet yolları yaygınlaştırılacak.

* Vatandaşların e-katılım uygulamalarına erişimi sağlanacak.

* Geleneksel Türk aile yapısını korumak için farklı kuşakların bir arada olacağı merkezler kurulacak.