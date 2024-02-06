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MHP’den 100 maddelik beyanname

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#MHP#Seçim#Beyanname
MHP’den 100 maddelik beyanname
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 07:00

MHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik hazırladıkları beyannamelerini açıkladı. Beyannamede, akıllı dijital şehirlerden yatay mimarilere kadar 100 madde yer aldı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 100 maddeden oluşan beyannameden bazı başlıkları şöyle aktardı:

* Şehirlerin geleneksel dokusuna uygun yatay mimari desteklenecek.

* Altyapı sorunları azaltılacak.

* İklim krizi ile mücadele edilecek.

* Akıllı dijital şehirler kurulacak.

* Şehirlerdeki yatırımlar blok zincir, bulut teknolojisi, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde desteklenecek.

* Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanında sokaklar ve parklar güvenli olacak.

* Yaya ve bisiklet odaklı şehir merkezi hedefi ile bisiklet yolları yaygınlaştırılacak.

* Vatandaşların e-katılım uygulamalarına erişimi sağlanacak.

* Geleneksel Türk aile yapısını korumak için farklı kuşakların bir arada olacağı merkezler kurulacak.

 

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#MHP#Seçim#Beyanname

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