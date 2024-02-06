MHP’den 100 maddelik beyanname

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 100 maddeden oluşan beyannameden bazı başlıkları şöyle aktardı:
* Şehirlerin geleneksel dokusuna uygun yatay mimari desteklenecek.
* Altyapı sorunları azaltılacak.
* İklim krizi ile mücadele edilecek.
* Akıllı dijital şehirler kurulacak.
* Şehirlerdeki yatırımlar blok zincir, bulut teknolojisi, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde desteklenecek.
* Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanında sokaklar ve parklar güvenli olacak.
* Yaya ve bisiklet odaklı şehir merkezi hedefi ile bisiklet yolları yaygınlaştırılacak.
* Vatandaşların e-katılım uygulamalarına erişimi sağlanacak.
* Geleneksel Türk aile yapısını korumak için farklı kuşakların bir arada olacağı merkezler kurulacak.