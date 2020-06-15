MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMHP'de kurultay tarihi belli oldu
GeriGündem MHP'de kurultay tarihi belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 19:49,Son Güncelleme:

MHP'de kurultay tarihi belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MHP'de kurultay tarihi belli oldu
Abone Olgoogle-news

MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021'de yapılması kararlaştırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir ara verilen MHP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının katıldığı toplantıda, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile tüm katılımcıların maske kullandığı görüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle